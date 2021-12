Vánoční stromek se nevejde? Jak ho zastřihnout, aby dokonale pasoval do pokoje

A jakpak se to stalo, že se vám stromek do pokoje nevejde? Zapomněli jste na výšku stojanu, anebo jste si jej vůbec před nákupem nezměřili? Pokud byl váš nákup spíše emotivní souhrou okolností a neodolali jste krásné předstvě obřího voňavého vánočního stromečku, i to se dá napravit!

Co dělat, když se vánoční stromek nevejde do bytu

S nevhodnou výškou, ale také šířkou vánočního stromečku si jistě dokážete poradit. Není to nic těžkého, ale pokud zachováte tato pravidla, bude váš stromek krásně zdobit, i když bude mírně přistřižený. Než se vrhnete na stromek s nožem, pilkou nebo zahradnickými nůžkami, raději napřed najděte konečné a definitivní místo, kam stromeček postavit.

Před nákupem stromku je lepší vše proměřit, ale i velký stromek lze upravit. Zdroj: Oleggg / Shutterstock.com

Vejde se stromeček alespoň do stojanu?

Ujistěte se, že máte vhodný stojan, a pokud vám to výška pokoje dovolí, upevněte do něj stromek. U maličkého stromečku zvažte jeho umístění nejen do stojanu, ale také na stolek či jiný nábytek. Stromeček bude vypadat úplně jinak, je-li o něco výš. Pokud je to možné, upravujte stromek přímo namístě, kde bude stát.

Při přeměřování a zkracování počítejte vždy i se stojanem. Zdroj: Georgy Dzyura / Shutterstock.com

Rozvažte vánoční stromeček a vyberte pohledovou stranu

Uvolněte provazem stažené větve. Pomozme větvičkám do správného tvaru, mohou být různé zaklíněné a zapletené. Nyní jej natočte tak, aby vypadal z pohledové strany co nejlépe. Někdy zjistíte, že chundelatá část čnící do prostoru vypadá pěkně, zatímco holejší strana výborně zapadne do kouta a vlastně není nutné šířku stromku řešit. Nesymetričnosti můžete i využít, a to bez zásahu do větví.

Jen vyjímečně je na stromek vidět ze všech stran, využijte toho. Zdroj: Autor: Nina Buday / Shutterstock

Vánočnímu stromku upravte špičku

I pěkné kónické stromky mohou mít falešnou dvojí špičku. Pokud ano, odstraňte část, která není skutečným kmenem, aby vypadal stromek upraveně. Jestliže je strom příliš vysoký, rozhodně ho zkracujte od spodu. Než uříznete, dvakrát změřte!

A co když se nevejde, protože je širší?

V okamžiku, kdy se vrhnete na zkracování větví do šířky, zvažte napřed, kde to je nutné a zda to neohrozí balanc stromku. Mírná asymetrie ničemu neuškodí, ale nesmí se to přehnat. Postupujte pomalu a prohlížejte si výsledek s odstupem z pohledové strany. Raději než celé větve, zkracujte jednotlivé větvičky jen ze stran po malých částech.

Odstraněné větve použijte ke sváteční dekoraci domova. Zdroj: Tomasz Majchrowicz / Shutterstock.com

Co se nevešlo, použijte jinde

Ořezané či ostříhané chvojí nevyhazujte. Můžete si s ním pěkně vyzdobit domácnost. Zelené větvičky jehličnanů jsou pěkné a ozvláštní interiér po dobu svátků, ale také provoní celou domácnost a přispějí k nezapomenutelné vánoční atmosféře.

