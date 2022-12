Neutrácejte zbytečně za drahý vánoční stromek. Vytvořte si ho. Úžasný trik

Pokud chcete živý vánoční stromek a nechcete si ho kupovat, máme pro vás skvělý tip! Vyrobte si ho jednoduše z odřízlých spodních větví, které si nasbíráte v lese, anebo je za pár kaček pořídíte u všech prodejců stromečků.

Pojměte letošní Vánoce netradičně a vyrobte si vlastnoručně vánoční stromeček. Může mít požadovanou velikost i tvar, a navíc budete šetřit přírodu. A pokud chcete být ještě originálnější, můžete si vyrobit i alternativní stromek z netradičních materiálů. Poslední roky jde o oblíbený a moderní trend. Budete potřebovat jen pár věcí a užijete si kreativní činnost, která baví i děti.

Jak vyrobit vánoční stromek z větviček jehličnanů? Inspirovat se můžete na videu zde:

Postup je banální a rychlý

K výrobě stromečku budete potřebovat větve, které si nejprve pečlivě očistěte od případných nečistot. Vždy by se mělo jednat o jeden druh, aby stromeček vypadal přirozeně. Čím více větví budete mít, tím si stromeček můžete vyrobit hustší.

Dále si připravte jednu silnější tyč, velice dobře poslouží i násada od starého koštěte. Potřebovat budete i jeden větší květináč, zvolit lze také dekorativní obalovou nepropustnou nádobu. K ruce si připravte také sádru, pár kamenů a drátek.

Vánoční stromek si snadno vyrobíte za pár korun z větví jehličnanu. Zdroj: Shutterstock

Nejprve je nutné udělat kostru stromečku, která by měla být dostatečně pevná a později se nezřítila. Silnější tyčku nebo větev, která bude plnit funkci kmene, postavte do středu květináče a obložte ji kameny. Jakmile bude pevně stát, narovnejte ji a zalijte sádrou rozdělanou ve vodě.

Ve chvíli, kdy sádra dostatečně ztuhne a tyčka samostatně pevně drží, můžete na ni začít pomocí drátku navazovat větvičky a vytvářet jednotlivá patra ve správném úhlu. Možností je i vytvoření konstrukce z králíkářského pletiva, kdy vytvarujete kužel do výšky upevněné tyče a pokryjete ho zelenými větvičkami. Tvar stromečku by měl vypadat přirozeně. Nakonec stromeček ozdobte oblíbeným způsobem a vánočními ozdobami.

Tvořte pomocí větviček a aranžovací hmoty

Zelené větvičky můžete také do tvaru stromečku vytvořit v aranžovací zelené hmotě pro živé rostliny, která by měla být důkladně nasáknutá vodou. Vložte ji do dostatečně velkého květníku a vypichováním větví v ní vytvarujte kužel. Špičku stromku vytvořte z pěkné rozvětvené větvičky, kterou pevně zapíchnete, anebo přidrátkujete k ostatním větvím.

Vánoční stromek můžete vytvořit i ze žebříku

Sáhněte do komory pro klasické štafle a proměňte je v nádherný symbol Vánoc. Jeho konstrukci můžete využít jen tak, nebo si ji můžete obalit pomocí drátku zelenými větvemi. Následně dodejte světýlka, ozdoby a na vrchní část připevněte hvězdu. Uvidíte, že váš stromek zaujme každou návštěvu.

Stromek z nasbíraných dřívek je originální a nezabere žádné místo. Zdroj: Balakryl

Nasbírejte si holá dřívka

Jednoduchým způsobem si můžete velice snadno vyrobit i stromek z nasbíraných dřívek, která by měla být poměrně rovná a o podobné tloušťce. Stačí, když je po očištění navléknete na silné lanko podle délky na středovou osu a je to. Dole budou dřívka nejdelší a směrem nahoru použijte ty nejkratší. Stromeček můžete mít klasický, ale také spirálovitý tvar.

