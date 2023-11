Vánoční stromeček je neodmyslitelnou součástí Vánoc. Pokud chcete vybrat takový, který vám vydrží co nejdéle, měli byste zvolit správný druh.

Chcete si letos pořídit živý vánoční stromek a nemáte jistotu, který bude nejdéle „fresh“ a neopadá během pár dní? Máme pro vás hned několik tipů. Oproti umělému stromečku vám ten živý přinese do bytu nejen příjemnou vůni, ale tu správnou vánoční atmosféru. Který je tedy pro vás ten pravý?

Jak správně vybrat a postarat se o vánoční stromeček Podívejte se v tomto YouTube videu na kanále HOME IN CUBE:

Zdroj: Youtube

Čím se při výběru stromku řídit

Pokud si půjdete koupit živý vánoční stromeček, vždy mějte na paměti, v jakém prostoru jej vztyčíte. Měl by vždy rozměry odpovídat dané místnosti a volnému místu. Momentálně jsou v nabídce nejvíce stromky od 110 do 450 centimetrů.

Jak poznat, že je stromek čerstvý

Pokud se rozhodnete pro určitou velikost, měli byste dbát i na to, jak je stromek čerstvý. A jak to poznáte? Stačí si řádně prohlédnout spodní řez, jehož plocha by měla být světlá a vlhká. Jestliže je zahnědlá, stromek už je na skladě delší dobu. A na které druhy se zaměřit?

close info Thinkstockphotos.com zoom_in Borovice douglaska zaujme krásně lesklým zeleným jehličím, což jí dává jistý punc elegance.

Borovice douglaska

Velice populární je pro svou trvanlivost borovice douglaska. Navíc velice příjemně voní po čerstvých citrusech. Původem pochází ze Severní Ameriky a k nám se dostala během 18. století. Svým vzhledem zaujme krásně lesklým zeleným jehličím, což jí dává jistý punc elegance. Nádherné jsou i nepřehlédnutelné šišky s trojcípými šupinami.

Jedle stříbrná

Tento stromek je také naprosto ideální, co se týká výdrže. Čerstvě vypadá i déle než 4 týdny. Stromek je výrazný nejen svým modrozeleným odstínem se stříbrným nádechem, ale i výraznými zelenohnědými až načervenalými šiškami. V tomto případě ovoníte interiér lehce smolnatou vůní.

Jedle kavkazská

Velmi dlouho vydrží také jedle kavkazská, která patří k nejprodávanějším. Většinou bývá rovnoměrně vzrostlá s bohatým počtem silně zahuštěných větví s lesklým jehličím. Její šišky jsou červenohnědé barvy a vzpřímené. Výhodou je, že její jehličí nepíchá.

close info Shutterstock zoom_in Smrk má atraktivní světle hnědé šišky s načervenalým leskem.

Smrk pichlavý

Přestože je smrk oblíbený pro svůj krásný vzhled, bohužel dlouho nevydrží. Jeho pravidelné a poměrně silné větve jsou obrostlé zajímavě namodralým jehličím, které je poměrně dost ostré a pichlavé. Atraktivní jsou i jeho žluté nebo světle hnědé šišky s načervenalým leskem.

Jak prodloužit životnost

Až stromek koupíte, je nutné se o něj správně postarat. Pokud jej budete domů převážet na střeše auta, určitě ho pečlivě zabalte. Díky rychlému proudění vzduchu totiž přichází o velké množství vody a mnohem rychleji pak vysychá a vadne.

Jakmile dorazíte domů, postavte stromeček do kbelíku s vodou, nejlépe venku. Několik dní před Štědrým večerem ho umístěte do prostor s nižší teplotou, než ho dáte do naprosto vytopené místnosti. Díky tomu nezažije stromek teplotní šok. Vždy je lepší postavit jej do stojánku s trochou vody, kterou budete průběžně během svátků doplňovat.

Zdroje: www.idnes.cz, www.homebydleni.cz, www.bydlimekvalitne.cz