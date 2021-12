Vánoční stromky: Kdy se nákup vyplatí nejvíc a jak prodloužit stromku životnost?

Štědrý den je téměř nadosah a vánoční přípravy jsou v plném proudu. Uklízení, pečení cukroví, lámání si hlavy s vymýšlením originálních dárků a pokukování po místech, kde se dají koupit vánoční stromky. Borovice, smrk, nebo jedle? Sázejte vždy na kvalitu a své možnosti. Jak vybrat vánoční stromek, aby neopadal?

Vánoční stromečky jsou tradičním symbolem Vánoc a v prodeji je možné je vidět už od konce listopadu. Po celé republice se začaly kupit tisíce jedlí, smrků či borovic, a to nejen před nákupními centry, ale i na mnoha místech v blízkosti tržišť a využít můžete i nákup po internetu. Někteří dávají přednost umělým stromkům, ovšem není nad příjemnou vůni těch čerstvých. Aroma lesa udělá doma hned jinou atmosféru a zároveň skvěle podpoří i duševní pohodu.

Kdy koupit stromeček?

Záleží na tom, jaký druh si vyberete a jaké máte možnosti doma. Stromeček je totiž nutné podpořit, stejně tak jako řezanou květinu. Například klasický smrček sice představuje tradici, ale v suchém panelovém bytě nemá šanci, když mu nedáte zvýšenou péči. A na druhou stranu, pokud necháte jeho nákup na poslední chvíli, můžete se dočkat už jen nevzhledných a křivých zbytků.

Stromku ořízněte ve spodní části kůru a pak jej postavte do nádoby s vodou. Zdroj: profimedia.cz

Dejte stromkům správnou péči

Vánoční stromky potřebují vaši péči, a to i včetně dodání vláhy a dočasného umístění v chladu, než jej slavnostně nazdobíte v pokoji. Když uděláte pro svůj stromek vše, co je potřeba, vydrží vám doma ozdobený i několik týdnů. Platí všeobecné pravidlo, že čím dříve postavíte stromeček do vytopené místnosti, tím dříve jej bude třeba odstrojit, protože by vám mohlo v pokoji stát nevzhledné opadané „koště“ bez zeleně. V případě, že jste koupili stromek brzy, dopřejte mu pobyt v chladné místnosti, na balkónu či terase. Ideální je teplota kolem nuly. Větve ponechejte volně svázané, aby později lépe držely tvar. Stromek "zakonzervovaný“ při této teplotě vydrží měsíce bez jakékoli újmy. Pak ho postupně začněte zvykat, že se ocitne v teple, protože, co stromečky opravdu nesnášejí, jsou náhlé změny teplot. Preferují stabilní podmínky.

Jak prodloužit stromečku životnost?

Je to o zavlažování, jako u každé řezané rostliny. Květinám také pravidelně doplňujete vodu a totéž je nutné udělat i s vánočním stromkem. Důležitá je i příprava pórů v kůře, aby mohl vodu dostatečně „pít“. Takže stromku ořízněte ve spodní části kůru a pak jej postavte do nádoby s vodou. Buď k tomu můžete použít stojánek, který se vám do nádoby vejde, anebo si jednoduše pomozte díky cihlám či kamenům, kterými kmen ve spodní části obložíte. Stromeček bude stát rovně a nebude z nádoby vypadávat, čímž by se mohl i zbytečně znehodnotit.

Vybírejte pěkný, rovný a bohatý stromek

Jedle

Dá se říct, že tyto požadavky nejlépe splňuje jedle, která zároveň i nejdéle vydrží. Proto je o ni stále větší zájem. Její koruna není tak hustá jako u smrku, tři centimetry dlouhé, lesklé a tmavozelené jehlice však působí velmi ozdobně. Na trhu se objevuje dokonce několik druhů. Od tradiční české bělokoré přes dánskou či kavkazskou až po luxusní s názvem lasiocarpa.

Aroma lesa udělá doma hned jinou atmosféru a zároveň skvěle podpoří i duševní pohodu. Zdroj: profimedia.cz

Smrk

Velký zájem je také o smrk a prim v prodejnosti hraje smrk ztepilý. Jeho tmavozelené, štíhlé a tuhé jehličky však zamotají hlavu všem pořádkumilovným hospodyním. Proto jej dejte mimo koberec, špatně se z něho jehličky vysávají. Dalším druhem je smrk pichlavý. V porovnání s předchozím druhem působí luxusnějším dojmem. Smrk bílý, neboli také sivý, má jehličky kratší než předchozí druhy, ale mnohem hustější. Mají modrozelenou barvu a zdobí je bílé pruhy. Smrku je velmi podobná douglaska tisolistá, která je za něj často považována. Má lesklé, tupě zakončené jehlice dlouhé až tři centimetry. Po rozemnutí v ruce příjemně voní po citronech.

Borovice

Patříte k milovníkům borovice? I těch je na současném trhu bohatá nabídka. Mají volnou a vzdušnou korunu, což však nemusí být nevýhoda, pokud se jejich architektura vhodně využije při zdobení. Borovice lesní má zelenošedé jehlice dlouhé kolem sedmi centimetrů vyrůstající v párech. Dražší, avšak také ozdobnější je borovice černá.

