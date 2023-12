Chcete mít vánoční ubrus jako z alabastru a umět ho zbavit co nejrychleji případných skvrn? Sáhněte do spíže, pro osvědčený přípravek, který nikdy nezklame!

V případě, že byste měli krásně prostřenou štědrovečerní tabuli a došlo by k nepříjemné nehodě, kdy jsou na vánočním ubrusu nehezké skvrny, nepropadejte panice. Všechno se dá zachránit a důležité je, nenechat si zkazit takovou malicherností náladu. Stačí jen ubrus správně ošetřit a brzy ho budete moci opět použít. Jak na to a co vám k tomu pomůže?

Jak vypraný vánoční ubrus ještě vylepšit pomocí adventně vypadajícího kapesníku, se podívejte na videu z YouTube kanálu Basteln mit Papier: Craft ideas:

Zdroj: Youtube

Jednejte ihned

Jakmile už dojde k nehodě a ušpinění ubrusu, jednejte co nejdříve a nenechte skvrny zbytečně zaschnout. Nejprve vložte pod inkriminovaná místa papírové ubrousky, aby nedošlo i ke znehodnocení stolu. Rozlitou tekutinu pak z lícové strany rychle vysajte dalším ubrouskem.

close info Profimedia zoom_in Se skvrnami na ubruse vám dokonale pomůže soda bikarbona.

Na řadu přichází jedlá soda

Na špinavá místa po sejmutí ubrusu ze stolu naneste směs, kterou si během chvilky vytvoříte ze 2 lžic jedlé sody, 1 lžíce saponátu a stejného množství vody. Pokud bude hustá, přidejte pár kapek vody navíc. Pastu nechte alespoň 20 minut působit a pak místo jemně promněte mezi prsty, vložte ubrus do pračky a perte na program dle náležitého materiálu.

Jak na odolné skvrny

Pokud se jedná o skvrny, které z ubrusu jen tak nepustí, zkuste kombinaci několika účinných surovin. Smíchejte dohromady 1 lžíci saponátu se 2 lžícemi jedlé sody a 3 až 4 lžícemi peroxidu vodíku. Čistící účinnou směs naneste následně na špinavá místa a nechte ji 15 minut působit. Poté ubrus vyperte běžným způsobem.

Objevuje se skvrna i po vyprání?

V případě, že skvrny nezmizí ani po předchozích tipech, zkuste roztok složený z jednoho dílu čpavku zředěného vodou a jednoho dílu alkoholu.

Tipy na konkrétní skvrny

Vsaďte i na pomocníky, kteří fungují na původce skvrn. Pokud náhodou doma potřísníte ubrus červeným vínem, neváhejte jej posolit solí a po chvíli polít minerálkou. Jakmile půjde o skvrny po čaji, pokapejte je okamžitě citrónovou šťávou a následně je očistěte teplou vodou. Na pivo je nejlepší již zmiňovaný čpavek s alkoholem, a na skvrny od kakaa či kávy studená voda se solí.

close info Profimedia zoom_in Na červené víno funguje sůl.

Obecně na mastné fleky můžete použít jako první pomoc i hladkou mouku, nechte ji chvíli působit a následně ji vysajte. Na skvrny od ovocných džusů lze využít citronovou šťávu, na ty od ovoce zas kyselé mléko. A pokud vánoční ubrus snad potřísníte voskem ze svíček, nechte jej zaschnout a následně ho vyžehlete přes piják, nebo ho vložte do mrazáku a následně ztvrdlý vosk odloupněte. Jako poslední krok vždy ubrus vyperte a usušte běžným způsobem.

