Předtím, než se pustíte do vánočního pečení, přesvědčte se, jestli je na to připravená také vaše trouba.

Jestli vaše trouba po celé léto pekla hlavně koláče a na podzim je vystřídaly tučnější pečínky, bude potřeba s tím něco udělat. Nemyslete si totiž, že pokud vám z pekáče nic viditelně nepřetéká, tak je trouba čistá. I tak se na dně postupně připékají drobky a tuk, na dvířka a stěny prská mastnota ze všech těch dobrot, které se v ní připravují. Navíc trouba zanesená mastnotou nemusí fungovat tak dobře jako ta čistá. Starý připálený tuk uvolňuje navíc uhlíkové plyny, které mohou ovlivnit chuť i vůni v ní připravovaného jídla. Také trouba spotřebovává víc energie, což v současnosti není dobrá zpráva.

Ale znáte to, ne každý je takový poctivec, že troubu vyčistí po každém pečení, takže když se pak za nějakou dobu rozhodnete pro její radikální očistu, dá to rozhodně víc práce. A přitom to nejjednodušší, co můžete udělat je, že ji (pokud se nejedná o troubu s pyrolytickým či katalytickým čištěním nebo čištěním za pomoci páry) po každém použití ještě teplou (nikoli horkou) vytřete vlhkým hadříkem, ideálně když na něj nanesete trochu citronové šťávy, saponátu nebo lépe přípravku na bázi jedlé sody.

Mocná soda

Právě soda bikarbona je účinným pomocníkem při čištění trouby bez pomoci chemických prostředků. Ty sice umí účinkovat rychleji a na první pohled účinněji, ale ruku na srdce – chcete prostor, ve kterém se připravuje jídlo, ošetřovat chemicky, když to jde i jinak?

Čištění za pomoci jedlé sody je šetrnější, ale vyžaduje víc času. A čím zanesenější a mastnější trouba je, tím delší dobu nechte sodu působit.

Domácí čisticí pastu získáte smícháním jedlé sody s teplou vodou tak, že vznikne hustá pasta, kterou nanesete na znečištěná místa v troubě. Pak už ji nechte pracovat za vás. Aby byl její účinek co nejlepší, nechte ji působit co nejdéle, nejlépe přes noc. Čisticí účinek sody umí zesílit přídavek octu, lhostejno jestli klasického lihového, nebo vinného. Vlijte jej do rozprašovače a pastu jím ještě postříkejte – promění se tak v pěnu, která do sebe postupně vsákne všechnu mastnotu a vy ji pak jen setřete vlhkým hadříkem.

Jak je vám po prvním čtení jasné, nejedná se o žádný rychlý proces a odstraňování této domácí čisticí pasty vám dá docela zabrat – i když výsledek za to opravdu stojí.

close info Profimedia zoom_in Jedlá soda funguje v kombinaci s octem skvěle

Kyselé, slané a horké

Dalším přírodním způsobem, jak vyčistit troubu, je kombinace octa, soli a tepla. Sůl s octem smíchejte do podoby pasty a tou potřete celý vnitřek trouby. Pak troubu rozehřejte až na teplotu vyšší než 100°C. Ocet v teplé troubě pak snáz rozpustí mastnotu a jiné nečistoty. Následný postup je stejný jako u čištění pastou z jedlé sody – troubu vytřete vlhkým hadříkem.

Na vyčištění skleněných dvířek pak použijte pastu z kypřicího prášku a teplé vody. Tu naneste na dvířka a nechte nejméně půl hodiny, ale ideálně až hodinu, působit. Pak setřete. A ještě jedna dobrá rada na závěr. Při čištění se vždy vyhněte ventilátoru, a to i když použijete jedlou sodu, ocet či citron.

Chytří pomocníci

Pak je tu ještě jedna možnost, která zní velmi příjemně. Pokud nejste milovníci časté údržby, pořiďte si troubu se samočisticí funkcí. Má nepřilnavý povrch a co se na něm přece jen přichytí, spálí vysokou teplotou.

Co to je...

Pyrolytické čištění: Na konci pečení jednoduše zmáčknete tlačítko, teplota uvnitř trouby stoupne až k 500 °C a nečistoty se rozpadnou na prach, který pak z trouby jen vymetete. Můžete takto vyčistit i pekáče, pánve, rošty a další smaltované součásti. Čištění tímto způsobem doporučují výrobci zhruba jednou za dva až tři měsíce.

Katalytické čištění: Stěny trouby jsou vyrobeny ze speciálního materiálu. Mají v sobě otevřené póry absorbující tuky a další nečistoty. Vždy, když pečete na více než 200 °C, nečistoty zoxidují, promění se na vodní páru a ta se vypaří.

U obojího samočištění je nutné předtím z trouby vyndat rošty i plechy – vysoká teplota by je mohla poškodit.

Šetrné čištění párou: Zatímco pyrolytické ani katalytické čištění nevyžadují z vaší strany žádnou zvláštní aktivitu, program čištění párou EcoClean už vaši asistenci potřebuje. Funguje totiž tak, že do hlubšího pekáče nalijete přibližně půl litru vody, vložíte do trouby a spustíte speciální program. Trouba se zahřeje na požadovanou teplotu a vzniklá vodní pára, která na povrchu trouby uvolní nečistoty a mastnotu. Vodní pára sice nemá údernou sílu pyrolýzy ani katalytického čištění, aby všechny nečistoty úplně odstranila. Výrazně ale jejich následné dočištění vlhkým hadrem usnadní.

Zdroj: časopis Receptář