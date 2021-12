Vánoční úklid kuchyně nechte až na konec. Vyplatí se to!

Vánoce jsou za dveřmi, tudíž je třeba si naplánovat vánoční úklid. Pěkně místnost po místnosti, abyste na vše měli dost času. Kuchyň si však nechte nakonec, v tomto období ji čeká největší nápor roku, proto ještě dostane zabrat a vy byste to mohli dělat znovu.

Advent odstartoval, je tedy ten nejvyšší čas začít s vánočním úklidem. Nechte si na něj dost času, abyste pak nebyli zbytečně ve stresu a nervózní, že vše nestihnete podle svých představ. Připravili jsme několik tipů, jak vše zvládnou v klidu a pohodě.

Vánoční úklid je nutné si pořádně naplánovat. Pravidlo číslo jedna je nechat úklid kuchyně až na konec. Tudíž na kuchyň se vrhněte až pár dní před Vánoci, aby zářila čistotou pro přípravy slavnostních pokrmů, díky kterým stejně opět dostane zabrat a na konci svátků nepoznáte, že jste ji měli tak naklizenou.

Vykliďte a vytřiďte kuchyňskou linku

I tak je ale třeba vytřít, uklidit a vytřídit kuchyňskou linku. Důkladně ji umýt zvenku i zevnitř. Pokračujte lednicí, kterou přeberete, vše prošlé vyházíte, vytřete poličky i boxík na zeleninu. Vše následně naskládáte zpátky dle sytému, tak jak má být jídlo v lednici uskladněno.

Předvánoční úklid si dobře naplánujte. Zdroj: Andrew Angelov / Shutterstock.com

Špajz vykliďte předtím, než uděláte velký vánoční nákup. Vyhnete se zbytečným kvantům jídla a ušetříte si čas. Také se vám po vyházení prošlých zásob vše do spíže mnohem lépe vejde.

Nezapomeňte na otření všech spotřebičů, důkladné vyčištění trouby, odmrazení mrazáku a samozřejmě také vyčištění všech odpadů. I kávovar si zaslouží vaši péči, tudíž ho pečlivě vyčistěte. Taktéž mikrovlnnou troubu a myčku.

Nejdéle se zaseknete na čištění trouby

Nejdéle se asi zdržíte při odstraňování připečenin v toubě. Těch se nejlépe zbavíte, když bude trouba tak akorát teplá. Z teplých dvířek jdou totiž nečistoty lépe dolů. Použijte roztok mýdla a vody. Na odstranění otisků prstů zase postačí kvalitní utěrky z mikrovlákna, které poberou prach i mastnotu.

Zahajte zimní úklid včas, ne až těsně před Vánoci. Zdroj: profimedia.cz

Je jasné, že drhnout obklady, dlažbu či lino, které se při vaření snadno znečistí, není nic příjemného. Ale při vánočním úklidu je nutné mastnotu důkladně odstranit. Také si vezměte štafle a otřete hořejšky skříněk, rámy oken a vše, co přes rok běžně neuklízíte. Vše myjte měkkou stranou houbičky nebo utěrkou z mikrovlákna. Na zašlé spáry je ideální parní čistič.

Odpadkový koš si vezměte do vany a pořádně ho vydezinfikujte, vystříkejte a vymyjte. Vyčistěte příbory a připravte si vánoční set. Třeba jste zapomněli, že se nějaký ten talíř loni rozbil, vidlička ztratila a bylo by nepříjemné, kdybyste to zjistili až při přípravě štědrovečerního stolu.

Zdroj: www.bydlet.cz, www.tchiboblog.cz, www.blesk.cz