Jak se chytře zbavit jehličí a smůly, která zůstala po vánočním stromku?

Je po Vánocích a bude potřeba odstranit "pozůstatky". Jak se zbavit nepříjemného pichlavého jehličí a lepkavé smůly, která ze stromečku vytekla na podlahu?

Máme tady poslední měsíc letošního roku, který se nese ve znamení vánočních tradic. Neodmyslitelně k němu patří dárky, cukroví a vánoční stromeček. Samozřejmě i pocit klidu, pohody a rozjímání. K tomu je potřeba i čistota kolem nás, a to nejen v životě a ve vztazích, ale také doma. Jak se říká, kdo má čisto kolem sebe, má čisto i v duši. A takový stromeček dokáže v bytě nadělat i trošku „paseky“. Protože se náhle ocitne v suchém prostředí s vysokou teplotou, tak na to samozřejmě reaguje.

Vytéká z něho smůla a vysychající jehličí opadává. Je to normálka, tak se tím nenechte rozhodit. Pryskyřice je hustý, lepkavý výměšek jehličnatých dřevin, vyznačující se aromatickou vůní. Při poranění stromu se dostává na povrch tím, že postupně vytéká z rány na kůře nebo i ze šišek. Smůla vám může ulpět na rukou už ve chvíli, kdy si stromek nesete domů, a při samotné instalaci či během vánočních svátků vám může ušpinit nejen oblečení, ale i sedačku, koberec a podlahu. To samé i nezbedné osychající jehličí, které postupně opadává. Co s tím a jak na to? Stačí znát pár vychytávek.

Jak odstranit smůlu z podlahy?

Je to zřejmě nejčastější problém, který milovníci živých vánočních stromečků řeší. Nejen když si strom dovezou domů, také během celých svátků a nicméně i po odklízení pozůstatků Vánoc. Ovšem nezoufejte! Skvělou zprávou je, že z podlahy se dá smůla odstranit velice jednoduše. V prvé řadě musíte sáhnout po takových účinných prostředcích, které podlahu nepoškodí. Ve většině případů stačí použít běžný čisticí prostředek, který na podlahy používáte. Jen jej nechte o něco déle působit a pak setřete. Jednoduché, že?

Jehličí ze stromku opadává celé Vánoce. A jestli ho nechcete mít roznesené po celém bytě, je třeba ho pravidelně uklízet. Zdroj: profimedia.cz

Použijte mýdlový roztok

Asi 20 g mýdlových hoblin rozpusťte v 1 litru horké vody. Nejlepší je mýdlo žlučové. Tato směs je vhodná nejen na podlahy, ale i na všechny textilie. Pokud chcete zvýšit účinnost roztoku, přidejte do něj po vychladnutí trochu acetonu. Zvýšíte tak jeho účinnost. Mýdlový roztok po asi třech hodinách zhoustne, když ale přilejete znovu horkou vodu, roztok bude mít opět původní konzistenci.

Vsaďte na mastnotu a využijte vepřové sádlo, lůj nebo máslo

Pryskyřici potřete jedním z mastných produktů a nechte chvíli působit. Pryskyřice se pod jejich vlivem rozpustí a zůstanou jen mastné skvrny, na které funguje saponátová voda. Stejný fígl lze použít i na oblečení, které před praním ještě pokapejte saponátem a nechejte chvíli vsáknout.

S pryskyřicí zatočí i líh, benzín či odlakovač

Můžete použít nejen líh, ale klidně smůlu zlikvidujte i kolínskou vodou, pokud ji máte po ruce. Znečištěné místo potřete lihem a skvrna by se měla rozpustit. Důležité je však chránit si zrak i pokožku! Nemáte doma líh? Vezměte si k ruce odlakovač na nehty, protože i ten vám pomůže.

Stejně úspěšně je možné použít také technický benzín. Naneste ho na skvrnu a nechejte vsáknout. Pak opatrně odstraňte skvrnu hadříkem. Pokud máte skvrnu na oblečení či závěsu nebo sedačce, nechejte benzínový čistič vsáknout a místo nakonec přežehlete přes savý papír žehličkou.

Pomůžou i kostky ledu

Vezměte si kostky ledu, tea tree olej, technický líh a ocet. Kostky ledu přiložte na skvrnu od smůly a nechte ji ztvrdnout. Po zatuhnutí se snažte odstranit co nejvíce smůly. Skvrnu potřete tea tree olejem, pak potřete místo vatičkou nasáklou lihem a nakonec octem, který dočistí povrch a odstraní pach. Dočistěte žlučovým mýdlem.

Jak na opadávající jehličí

Jehličí ze stromku opadává celé Vánoce. A jestli ho nechcete mít roznesené po celém bytě, je to o pravidelném uklízení. Jen třeba z koberečků a koberců nejde tak snadno, proto je lépe stromek umístit mimo tyto podlahové krytiny.

Se smůlou z vánočního stromečku pomůže mýdlo. Nejlepší je žlučové. Zdroj: Shutterstock

Pravidelné vysávání je základ

Vysávání jehličí je rychlý a jednoduchý způsob, jen je potřeba dodržovat pár zásad, abyste si zbytečně nepoškodili vysavač. Používejte vždy správný nástavec. K vysávání jehličí je nejlepší ten štěrbinový, zvýšíte tím výkon samotného sání a vysajete i jehličky spadlé třeba i hluboko do koberce s vysokými vlákny. Nikdy nepoužívejte kartáčovou hlavici, protože byste si mohli jehličí ještě více roznést po bytě.

Lepicí páska na spadané jehličí

Balíte dárky a vidíte jehličí na zemi? Vezměte lepenku, kterou při zabalování dárků máte hned po ruce a nalepte na ni pár pohyby spadané jehličí. Samozřejmě čím máte širší lepenku, tím budete rychlejší a efektivnější v likvidaci.

Váleček na oděvy

Proč by se měla používat tato praktická pomůcka jen na oblečení, které je třeba plné chlupů? Dá se využít na ledacos! A samozřejmě i na nepříjemné spadané jehličí. Prostě přejeďte zaneřáděná místa a je to! Během chvilky jste hotovi a máte kolem sebe čisto.

