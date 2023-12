Už žádné víkendy, které spolyká gruntování. Rozdělte si práci přesně do sedmi dní a za týden, nebo spíš pár všedních podvečerů, máte hotovo.

1. den neuklidíte vůbec nic! Ale uděláte si pečlivé plány. Projděte celý byt nebo dům a zkuste se dívat na všechno očima případných hostů. Co si vyžaduje pozornost a úpravu? Pokojovky s uschlými listy? Zaplácaná zrcadla? Nezaložené závěsy? Všechno si sepište. A pak všechnu práci rozdělte. Kdokoli je doma, může přece trochu pomoct. I kdyby to bylo jen olámání těch zmíněných listů.

2. den přece jen věnujte celý úklidu a začněte velkými plochami. Pokud je to potřeba, vyleštěte okna a odprašte rolety nebo žaluzie. Vyperte závěsy a záclony. Vyluxujte všechny podlahy a pak je i vytřete. Převlečte postele a možná právě na tuto chvíli si nechte to pěkné vánoční povlečení, co schováváte od loňska.

3. den se soustřeďte na koupelnu a záchod. Přejeďte plochy a pokud to jde, vyčistěte i skříňky a zásuvky. Teď je na to ta pravá chvíle. To samé pak zopakujte v ložnicích. Na cestu si s sebou vezměte jeden velký koš nebo pytel a do něj házejte všechno, co na dané místo nepatří, má se vyhodit, nebo jinou cestou poputuje z domu. Pak si pusťte vánoční film a u něj roztřiďte, co je na vyhození a co třeba ještě darujete nebo vytřídíte do kontejneru. Každopádně všechny zbytečnosti musí pryč. Když ne z domu, tak alespoň z dohledu.

Umyvadla a baterie myjte těsně před svátky

4. den věnujte pozornost chodbě, předsíni, zkrátka místu, kudy se k vám vchází. Porovnejte, co visí na věšácích a všechno přebytečné ukliďte do skříně. To samé platí pro boty. Vyleštěte zrcadla a setřete prach z viditelných ploch.

5. den je druhý celý úklidový. Čas je totiž na kuchyň a přípravu na sváteční vaření. Ukliďte a vyčistěte všechny plochy, dřez i velké spotřebiče, otřete malé spotřebiče a všechno, co jen tak někde postává, ukliďte na místo. Protřiďte a vyčistěte ledničku a vyneste všechny koše.

6. den je konečně čas na trochu legrace. Než se pustíte do závěrečného zdobení, ještě naposled všude setřete prach a umyjte umyvadla a dřez. Pak vytáhněte všechna poslední světýlka, andělíčky, zvonky, hvězdy a další propriety, které zatím čekaly v krabicích, a pověste je, kam jen chcete.

S vánoční výzdobou vám i umývání kuchyňské linky půjde skoro samo

7. den ještě bohužel není dnem odpočinku, ale už se to blíží. Všechny skvrny, které se ještě někde stihly udělat, setřete. Už ale nevytahujte hadr ani mop, jen projděte byt nebo dům s balíkem čisticích ubrousků. Pověste čisté ručníky a utěrky. Pokud je to potřeba, ještě jednou vyluxujte. Natřepte polštáře a složte deky. Pokud chcete, přidejte poslední dekorace, jakou jsou čerstvé květiny a svíčky. A pak už se jen pusťte do slavení.

Prosincové číslo časopisu Receptář je právě v prodeji.

