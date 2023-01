Tímto způsobem ošetřují anglické hospodyně vařečky: Mají trik proti zápachu

Staráte se o vařečky a dřevěné kuchyňské náčiní, anebo je prostě použijete, tak jak jste je přinesli z obchodu? Jednoduchý trik prodlouží jejich životnost a můžete je pak dávat i do myčky. Je to docela prosté, přesto vařečky olejem napouští jen málokdo.

Opomíjený trik s dřevěným nádobím a vařečkami

Není to žádná novinka, a přece to málo kdo dělá. To že je dřevo dobré napustit před používáním je jasná věc a určitě si také dokážete představit proč. Nejen že tím dřevo získá krásnou barvu, ztmavne a žluté, hnědé či načervenalé odstíny přírodního dřeva napuštěním zvýrazní, zároveň je tím dřevo chráněno, a proto vydrží déle. Podobně jako houbička i neošetřené dřevo částečně absorbuje tekutiny, pokrmy i špínu ze svého okolí.

Vařečky stačí napustit olejem

Nebavíme se však o nějakých chemikáliích, kterými byste měli dřevo napustit, ale obyčejných olejích či vosku, které se dřív používaly běžně. V případě vařeček není přírodní vosk vhodný, zato oleje jsou ideální. Abyste si ošetřili vaše dřevěné kuchyňské náčiní, nemusíte kupovat ani lněný či teakový olej, který se běžně používá na nábytek či dřevěné dekorace. Postačí vám obyčejný olej, který používáte doma na vaření.

Na napuštění vařeček stačí obyčejný potravinářský olej. Zdroj: Shutterstock

Oleje nepotřebujete láhev, ale stačí jen malý kousek látky, jehož cípek do oleje namočíte a třením pokryjete celou vařečku. Případně můžete vařečku vložit do uzavíratelného sáčku, kápnout dovnitř trochu oleje a v něm pak vařečku přes sáček celou promnout. Než olej setřete, nechejte dřevo tekutinu natáhnout alespoň 30 minut nebo i přes noc. Podle použitého oleje, ale i doby máčení bude dřevo změní své zabarvení.

Koupené vařečky jsou většinou neošetřené, což je patrné i z jejich velmi světlé barvy. Zdroj: Profimedia

Co se ještě může hodit?

Dobře naolejovaná vařečka lépe odolá vodě a můžete ji dát mýt i do myčky na nádobí. Pokud ji před použitím namočíte do studené vody, bude také méně náchylná k zabarvení od pokrmu.

Vařečky si můžete různě poznačit a používat jen na přípravu některých pokrmů. Zdroj: Shutterstock.com / Africa Studio

Vadí-li vám, že některé vařečky přesto voní po kari nebo jiných výrazných pokrmech, označte si konce vařeček barvou nebo jinou, třeba vypálenou značkou a používejte na konkrétní pokrmy různé vařečky.