Každý objekt ve vašem domově má, nebo alespoň přitahuje, určitou energii do prostoru, v němž bydlíte. Proto je důležité rozlišovat, které vám přinesou štěstí, a které udělají přesný opak. Pokud máte tyto objekty doma, rychle je vyhoďte.

Váš domov je vaše soukromá oáza. Je potřeba, abyste si ho vážili a udržovali v něm pozitivní energii a čistotu. Jinak se může stát, že váš dům či byt začne přitahovat negativní energie, které se postupně začnou promítat do vašeho života a nemusí se vám úplně dařit. Některé věci je dobré doma rozhodně nemít, protože přinášejí finanční smůlu. Které to jsou?

Chcete být bohatí? Kterých věcí se v domě zbavit, aby k vám mohly proudit peníze, vám poradí Youtube video z kanálu Healthy Natural Remedies:

Dárky od lidí, kteří vás nemají rádi

Každý z vás, nejspíše z povinnosti nebo ze slušnosti, dal dárek někomu, kdo si to úplně nezasloužil. To je v pořádku, ale horší je to, když jste obdarováni někým, kdo vás vyloženě nemá rád. Dárky k vám totiž jdou s určitou energií a myšlenkami vašeho dárce, a pokud vám někdo dává věc s negativními emocemi, přinesete si je k sobě do domu. Dárek začne v podstatě působit jako parazit a negativní energie se usadí ve vašem domě. To může vést k nešťastným událostem ve vašem životě a možná i k finančním potížím, či emocionálnímu vypětí.

Kapající kohoutek

Voda je jedna z nejčistších forem energie, protože je čirá a dává život nejen rostlinám, ale i člověku. Pokud tedy máte někde v domě kohoutek, ze kterého odkapávají kapky vody, symbolizuje to nejen plýtvání vody a peněz za ni, ale celkově ztrátu pozitivní energie a peněz, které jsou symbolicky odváděny pryč z domu.

Kapající kohoutek značí finanční neúspěchy a negativní energii.

Prasklá zrcadla

Zrcadla neslouží jen k tomu, abyste se ráno mohli zkrášlovat, jsou totiž také nositeli silných a mocných energií. Jsou rovněž považována za symbol hojnosti, a proto by měla být vždy čistá a lesknoucí se. Pokud máte doma prasklé zrcadlo, ihned se ho zbavte, aby hojnost ve vašem domě nebyla narušena.

Zrcadlům se také někdy přezdívá portály a někteří lidé věří, že mohou vést do jiných dimenzí.

Usušené květiny a listy

Květiny a listy jsou plody přírody a symbolizují život a jeho krásu. Proto o ně dbejte a dopřejte jim potřebnou péči. Pokud se na vaší pokojové rostlině začnou objevovat uschlé listy, odstřihněte je a vyhoďte, jelikož k sobě dokáží přitáhnout negativní energii, která může vést i k finančnímu krachu.

Pokud si rádi uschováváte květiny, které vám například někdo dal k narozeninám, nenechejte si je v domě usušit. Uschlé květiny jsou mrtvé květiny, což znamená i mrtvou energii. Ta přináší negativitu do vašeho obydlí a může vést i k finančním problémům.

