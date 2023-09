Mít dostatek prostředků ke spokojenému životu a nemuset se omezovat? To by chtěl asi každý. Nebýt chudý však není jen o vydělávání dostatečného množství peněz. Souvisí to i s dalšími proměnnými. Dokonce některé věci dokážou přitahovat chudobu. Pokud některé z nich máte doma, vyhoďte je.

Věci přitahující chudobu, ale také špatné vzorce chování, vám mohou bránit ke kýženému výdělku a bohatství. Pojďte se s námi podívat na to, čeho se raději vyvarovat a kterých věcí se zbavit.

Máte je doma?

Může to zní až neuvěřitelně, ale chudobu a neschopnost udržet si peníze mohou mít na svědomí zdánlivé drobnosti. Jaké? Podívejte se na video na YouTube kanálu ZiggyNature:

Energie je důležitá

To, jestli se vám bude dařit nejen po finanční stránce, souvisí s energií, kterou vysíláte a kterou se pro změnu i obklopujete. Pokud máte domov plný věcí vyzařujících spíše negativní energii, štěstí k vám jen tak nepřijde. Asi nejčastějším prohřeškem je nevědomé sbírání drobných odpadků – obaly od bonbonů, žvýkaček, neplatné jízdenky. Máte jich plné kapsy i kabelky? Bez milosti je vyhoďte.

close info gcarnero / Shutterstock.com zoom_in Papírky od bonbonů a jiné drobné odpadky na sebe lepí chudobu, ihned si proberte kapsy a tašky a vyhoďte je.

Nečekejte, až...

Zná to asi každá šetřivá hospodyňka – chybějící ponožka, bota, nekompletní sportovní náčiní, nebo cokoliv, čemu chybí plný počet do sady, a tudíž je z praktického hlediska k nepoužití, ovšem vy se takových věcí odmítáte zbavit a to je chyba. Takové věci akorát zabírají místo a rozhodně nejsou zdrojem dobré energie. Navíc, vzhledem k jejich dosavadní nevyužitelnosti se bez nich docela dobře obejdete bez toho, aniž byste ihned museli kupovat nové. Takže, až se budete pouštět do generálního úklidu, všechny tyto „jedináčky“ vyprovoďte ze své domácnosti.

Oblečení je velkou kapitolou

S některými kousky oblečení se velmi těžko loučí, ovšem leží-li vám ve skříni už několik let, je zřejmě pravá chvíle se s ním rozloučit. Zapomeňte na džíny, do kterých hubnete už několik let, zbavte se i vybledlého svetru na dně skříně, který byl sice oblíbený, ale nyní už jen zabírá místo. Nebojte se vzít třídění šatníku z gruntu!

Samostatnou kapitolou jsou hodinky, které nefungují ani po zásahu hodináře. Takové ukazatele času jsou jedním z předmětů, na něž se smůla a chudoba přímo lepí. Jestli něco takového máte doma, raději se jich zbavte.

close info Profimedia zoom_in Nehromaďte oblečení, které nenosíte, je to velká chyba.

Chování je důležité

Nejen věci mohou za to, že se vám lepí smůla na paty a chudoba jakbysmet. Může to souviset s vaším přístupem a chováním. Vyvarujte se stálému přepočítávání všeho na peníze. Neustále se nelitujte. Pokud máte pocit, že nevyděláváte dost, nebo se vám lepí chudoba na paty, zkuste s tím něco udělat. V neposlední řadě utrácejte peníze chytře. Nežijte si nad poměry, ale investujte do skutečných zážitků.

