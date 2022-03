Kdy budou Velikonoce 2022 a jaká pravidla jsou pro obchody

Velikonoce, jakožto nejdůležitější křesťanský svátek, letos vychází na půlku dubna. Kdy si budete moci dojít nakoupit do obchodu a kdy se do něj nedostanete? Přinášíme stručný a jasný přehled!

Velikonoční svátky jsou pro mnohé tím nejdůležitějším svátkem v roce. Pečení beránka, barvení vajíček nebo koledování, to vše k velikonočním svátkům neodmyslitelně patří.

Svatý týden začíná Květnou nedělí (poslední postní neděle), následuje Modré pondělí, Šedivé úterý, Škaredá středa (tento den se vymetaly komíny), Zelený čtvrtek (jedla se zelená strava, aby byl člověk zdravý), Velký pátek, Bílá sobota (čas pro pečení beránků a mazanců) a Boží hod Velikonoční.

Pomlázka neodmyslitelně patří k českým velikonocům. Zdroj: profimedia.cz

Velký pátek

15.4. nás čeká Velký pátek, který věřícím lidem připomíná utrpení Ježíše Krista a jeho následnou smrt na kříži. Velký pátek se může pohybovat v rozmezí od 20. března do 23. dubna.

V tento magický den, podle lidových pověr, by se měly otevírat hory, které by mohly vydat i nějaký ten poklad. Nemělo by se například podle pověr prát prádlo.

Otevírací doba bude normální jako v jiný všední pátek.

Velikonoční pondělí

Křesťané oslavují Kristovo vítězství nad smrtí. Jinak je spojeno s nejrůznějšími tradicemi, které jsou spojovány k přechodovým rituálům končícího zimního období a přicházejícího jara. Chodí se s pomlázkou, kdy chlapci šlehají dívky z širokého okolí.

Na Velikonoční pondělí dne 18.4. bude v obchodech nad 200 metrů čtverečních tma tmoucí. Menší prodejny otevřeno mít mohou.

Sladký beránek, symbol jara a Velikonoc Zdroj: Evelinna / Shutterstock.com

Jak nám letos vycházejí státní svátky?

V roce 2022 nás s volnem nečeká žádná velká hitparáda. Začalo to Novým rokem, kdy jsme se do roku 2022 probudili v sobotu. Jedinou výhodou to mělo – více slavící jedinci se mohli prospat i v neděli.

1.5. pracovat rozhodně nebudeme, neboť je Svátek práce. Letos bychom ale ani tak v tento den nepracovali, protože Svátek práce vychází na neděli.

Krasojízda v podobě svátků pokračuje 8.5., kdy naše země slaví Den vítězství. Opět se jedná o neděli, bohužel žádné volno navíc.

Alespoň v Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5.7. (úterý) a následně v Den upálení mistra Jana Husa 6.7. (středa) si můžete naplánovat dvoudenní výlet a pokud dostanete dovolenou v pondělí 4.7., můžete si užít krásný prodloužený víkend.

V Den české státnosti 28.9. se na den volna těšit můžeme, protože tento svátek vyšel na středu.

28.10., kdy slavíme Den vzniku samostatného československého státu, prožijeme prodloužený víkend, neboť se letos jedná o pátek, což je pro mnoho lidí velice příjemné zpestření „všedního dne“.

17.11. Den boje za svobodu a demokracii vyjde v roce 2022 na čtvrtek, s dovolenou na pátek vás čeká pěkných pár dnů odpočinku.

Vánoční svátky jsou sice ještě daleko, ale nebojte, ono to uteče jako voda a budeme si po Štědrém dnu, který v roce 2022 vyjde na sobotu, opět říkat „Tak zase za rok!“

