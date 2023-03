Velikonoční věnec na hrob: Něžný a přírodní. Návod krok za krokem. Podívejte

Velikonoce neznamenají jen barvení vajec, pomlázku nebo pečení mazanců. Jsou i oslavou znovuzrození a spousta lidí právě během Velikonoc cítí potřebu navštívit své předky nebo blízké, kteří je již opustili. S tím se pojí i malá výzdoba, kterou s sebou na hrob pozůstalí přinášejí. Vyrobte letos něžný přírodní věnec sami.

Kromě veselí a krásných oslav s sebou Velikonoce nesou i pomyslné setkání s blízkými, kteří nás již opustili. Nemělo by se jednat o akt smutku, ale spíše o oslavu života nejbližších, pokorné rozjímání a radostnou vzpomínku. Zvykem je donést na hrob malou výzdobu, nejčastěji v podobě věnce, jež je symbolem nejen jara, ale také magickým symbolem nesmrtelnosti duše a nového života. Nejčastěji by se měl splétat věnec zelený, z mladých větviček, v obchodech jsou ale k dostání věnce z nejrůznějších materiálů a s rozličnými motivy.

Věnec na hrob

Zkuste letos vyrobit věnec sami. Ukážeme vám, jak na něžný věnec z přírodních materiálů, který podtrhne důležitost chvíle, pro kterou je určen. Jak na to, se podívejte na videu:

Zastavte se v přírodě

Potřebovat budete slaměný kulatý korpus a jemnější vazačský drátek. Všechno ostatní najdete v přírodě. Udělejte si výlet do lesa a vnímejte jeho krásu, na chvíli se zastavte, hoďte za hlavu starosti všedního dne a se vzpomínkou na své blízké nasbírejte přírodní poklady, ze kterých pak věnec vyrobíte.

Potřebovat budete větší množství mechu a nejrůznější větve. Mechu se nebojte odloupnout větší pláty, bude se vám s ním pak lépe pracovat. Dobře se bude na věnci vyjímat například bříza nebo vrbové proutí. Berte větve plné života. Čím budou pružnější, tím lépe se vám s nimi bude pracovat. Suché větvičky by se na věnci polámaly a nevypadaly by hezky. Pokud někde narazíte na břečťan, vezměte jej také. Nasbírat můžete i lišejník a nejrůznější větve, které vám přijdou pod ruku.

Mech bude tvořit základ věnce. Zdroj: shutterstock

Připravte si korpus

A nyní samotná výroba věnce. Připravte si korpus a obalte jej mechem tak, aby neprosvítal slaměný povrch. S vlhkým mechem se vám bude pracovat mnohem lépe, nenechte tedy přírodní poklady zbytečně proschnout. Mech upevněte drátkem, nemusíte dotahovat příliš, aby se na mechu nevytvořily rýhy. Jakmile máte mechový korpus hotov, začněte s jeho zdobením.

Na mech aplikujte delší vrbové a březové větve. Díky drátku nemusíte vymýšlet nijak složitou fixaci dekorace, větve jednoduše zastrkejte pod něj. Když větvička skončí, pomocí drátku na něj navažte větvičku další, pokud si nejste jisti, jak to provést, koukněte na video výše. Libovolné větvičky vrstvěte na sebe, bát se nemusíte ani břečťanu.

Přírodní prvky na velikonočním věnci vypadjí nádherně. Zdroj: shutterstock

Se svíčkou nebo bez

Pokud máte omotáno, začněte s lišejníkem. Buď jej můžete připevnit na věnec tavnou pistolí, anebo využijte předchozího materiálu a jednoduše jej zastrkejte za již připevněné větve a drátky. Věnec je skoro hotov. Vyšperkovat jej můžete ještě přímo na místě. Podle velikosti věnce můžete do prázdného místa uprostřed nainstalovat sklenici a do ní pak zapálit svíci. Nebo jednoduše umístit doprostřed pár kraslic. Je to jen na vás. A jemný něžný věnec vyrobený s láskou je na světě.

Zdroje: www.youtube.com, living.iprima.cz