Nádherná velikonoční výzdoba bytu za pár korun. Podívejte se

Velikonoce se nám kvapem blíží, a jak jinak je přivítat, než velikonoční výzdobou bytu. Máme pro vás několik tipů na jednoduchou, a hlavně krásnou výzdobu, která rozveselí celý váš byt. Nejenže se naladíte na přicházející svátky, ale také přivítáte jaro s plnou parádou!

Po jarním úklidu přichází na řadu zábavnější část, a to příprava na velikonoční svátky. Abyste nemuseli utrácet šílené peníze za výzdobu, připravili jsme si pro vás několik dekorací, které zvládnete levou zadní! Zároveň si při nich odpočinete a strávíte pěkné chvíle se svými dětmi, které to rozhodně bude bavit. Veškeré pomůcky přitom najdete doma, na zahradě nebo třeba i na procházce v přírodě.

Inspiraci na velikonoční výzdobu můžete také načerpat z následujícího videa:

Pomůcky všude okolo

Dekoraci, kterou vám každý bude jen závidět, nemusíte kupovat v obchodě. Stačí se rozhlédnout kolem sebe a vzít to, co se bude hodit. Připravit si můžete květináče, vázy, různé košíčky, ale také korpus na věnec od Vánoc i klasické papírové plato od vajíček. Z přírody si přineste zlatý déšť, rozkvetlé kočičky, mech, větvičky s lístky a další drobnosti, které se vám cestou zalíbí.

Skořápky od vajec

Nedílnou součástí Velikonoc jsou různé ozdoby z vyfouknutých vajíček. Pokud se vám však nepovede vajíčko vyfouknout, nemusíte zoufat z rozbité skořápky. I ty dokážou udělat velmi dobrý dojem! Rozklepněte vejce vejpůl a obě poloviny skořápky můžete krásně zakombinovat do velikonoční dekorace. S trochou fantazie dokážete vykouzlit fantastickou výzdobu!

Malovaná vajíčka v osení můžete rozmístit po celém bytě. Zdroj: Shutetrstock.com / Sofiaworld

Velikonoční kytice

Dejte do vázy ustřižené větvičky zlatého deště, vrby, lísky a dalších vámi zvolených stromů. Poté si připravte ozdoby, které na jednotlivé větvičky pověsíte. Mohou to být namalovaná vyfouknutá vajíčka neboli kraslice, keramické ozdobičky nebo peříčka. Za pomoci provázku nebo stuhy uvažte ozdoby k větvičkám. Budete mile překvapeni, jak taková kytice dokáže oživit váš interiér.

Řeřicha ve skořápkách

Zkoušeli jste už někdy sázet řeřichu do vaječných skořápek? Je to snadné a vypadá to úžasně! Do umytých skořápek vložte kousek vaty, která skvěle nasákne vodu. Poté už jen vysejte semínka řeřichy, trávy, pažitky, pšenice nebo ječmene a po pár dnech bude ze skořápky hojně růst vysetá rostlinka.

Velikonoční zajíčky můžeme vyrobit i z ruliček od toaletního papíru. Zdroj: Indre Pau / Shutterstock.com

Věnec na dveře i stůl

Stejně jako o Vánocích, tak i na Velikonoce si můžete vyrobit věnec na dveře či stůl. Na ozdobení však použijte různé květiny, větvičky, vajíčka, zajíčky a kuřátka. Věnec laďte do pestrobarevných nebo přírodních barev, které jsou s jarem spojovány. Na připevnění použijte tavnou pistoli, kterou však dětem do rukou nedávejte. Nakonec už jen stačí připevnit veselou mašli a dekoraci máte hotovou!

Zdroje: abecedazahrady.dama.cz, hezkynabytek.cz, prozeny.cz