Důstojná, jednoduchá a nádherná dekorace na hrob: Jarní hnízdo krok za krokem

Velikonoce už klepou pomalu na dveře a mnohé z nás čeká i výzdoba rodinného hrobu. Vytvořte si vlastnoručně krásný, důstojný a na výrobu nenáročný věnec z proutí, který si odekorujte podle své fantazie a možností.

K velikonočním svátkům patří nejen tradice, ale i nejrůznější dekorace a jarní výzdoba. Nezapomeňte i na místo, kde odpočívají vaši blízcí a rodina. Vyrobte si ozdobné jarní hnízdo z proutí, které důstojně ozdobí hrob. Zvládne ho každý a hotový ho budete mít během chvilky. Potřebovat budete pouze kroucenou vrbu, mech, jarní rostliny, igelitový sáček se zeminou a chuť tvořit.

Jak vyrobit jarní hnízdo z proutí se můžete podívat na následujícím videu:

Jarní hnízdo na hrob krok za krokem

Jedná se v podstatě o poměrně jednoduchý proutěný věnec z proutků, který osázíte jarními květinami. Budete potřebovat pár proutků kroucené vrby, která vypadá velice efektně. Jednotlivé větvičky stáčejte do kruhu a skládejte je postupně k sobě. Proutky můžete do sebe zamotávat nebo je připevňovat pomocí drátku.

Díky tomu vám vznikne základ, kolem kterého můžete namotávat další vrbové větvičky až do té doby, dokud nebude hnízdo dostatečně veliké. Tři až čtyři silnější větvičky, dlouhé jako šířka věnce zapíchněte dovnitř kruhu a vytvořte z nich pevné dno. Vyčnívající konce můžete ponechat nebo sestřihnout, záleží jen na vašem vkusu a fantazii.

K osázení věnce použijte jarní květiny. Zdroj: Shutterstock

Osázejte střed

Následně si připravte dva do sebe vložené mikrotenové sáčky a naplňte je zeminou. Půjde o střed, který položíte do středu věnce na dno z pevnějších větví. Přečnívající kousky igelitu řádně vsuňte do větví, aby nebyly vidět. Zeminu osázejte mechem a vybranými jarními květinami. Použít můžete například narcisky, tulipány, hyacinty a doplnit je lze i dalšími přírodními kousky, které se vám líbí.

Díky mikrotenovým sáčkům můžete rostliny opatrně zalévat a mech udrží vláhu i po několik dní. Pokud hodláte květiny chodit na hrob zalévat pravidelně a nemáte na hrobě jen kamennou desku, kterou by voda ze zálivky ušpinila, igelit můžete vynechat. Pomocí silikonové pistole lze na věnec připevnit i velikonoční motivy jako vajíčka, kuřátka či zajíčky.

Nádherné jsou i sesazované misky

V blízkosti proutěného hnízda se budou jistě vyjímat i misky, které osázíte jarními květinami. Skvěle vypadají jejich pestrobarevné kombinace, k nimž lze skvěle využít různé jarní cibuloviny jako modřence, tulipány, narcisy, krokusy, hyacinty či petrklíče.

Díky tomu, že použijete více druhů květin, budete mít jistotu delšího kvetení. Jeden druh by totiž odkvetl najednou a bylo by brzy po veškeré parádě. Nádoby lze osázet i jarním osením a dozdobit velikonočními symboly. Misky či květináče můžete pro ozdobu omotat či oblepit březovými či jinými větvičkami.

K výzdobě hrobu můžete použít i vlastnoručně vyrobené velikonoční svíčky ve tvaru vajíček. Zdroj: Shutterstock

Vyrobte si stylové svíčky ve skořápkách

K výzdobě hrobu můžete použít i vlastnoručně vyrobené velikonoční svíčky ve tvaru vajíček. Když budete vařit ze syrových vajíček, skořápky nahoře naklepněte a jejich obsah vylijte do misky. Skořápky pak řádně umyjte teplou vodou a volně položené na utěrce je nechte důkladně oschnout.

Do starého plecháčku si dejte rozpustit čajové svíčky zbavené knotů a voskovku. Do každé skořápky umístěte knot, můžete si jej připevnit kolíkem. Poté nalijte do skořápky roztavený vosk a nechte ztuhnout. Zhruba po hodině skořápky odstraňte a máte velikonoční svíčky hotové.

Zdroje: www.living.iprima.cz, www.magazinzahrada.cz, www.ceskevelikonoce.cz