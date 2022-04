Velikonoční věnec: Krásný, jednoduchý a téměř zadarmo

Nastal nejvyšší čas, abyste si vyzdobili svůj domov velikonočními dekoracemi. Nejlepší je věnec, který zvládnete vyrobit sami. Ušetříte a výsledek vás jistě potěší. Není na něm totiž co zkazit.

Na výrobu se pečlivě nachystejte. Základem je korpus věnce, ten může být polystyrenový, slámový, z proutí či větviček. Koupíte ho za pár korun v papírnictví nebo zahradnictví, nebo ho smotejte sami třeba z vrbových větviček. Hodit se vám bude pevný drátek, tavná pistole, stuhy, provázek a pak nejrůznější drobné dekorace. Musí být co nejlehčí, aby se daly dobře na věnec přilepit. Pořiďte si vajíčka, peříčka, zvířátka z polystyrenu či pěnové hmoty, kytičky, ale také přírodniny - trávu, větvičky, rostliny. Pokud budete některé dekorační polotovary barvit, musíte mít po ruce pár akrylových barev nebo barvu ve spreji. Fantazii se meze nekladou, vytvořte si věnec podle svého vlastního vkusu.

Stačí jednoduchý základ z větviček. Zdroj: Shutterstock

Kam s ním?

Ještě než začnete tvořit, uvědomte si, kam věnec umístíte. Bude ležet na jídelním stole, anebo na komodě? Chystáte se ho pověsit na dveře? Ven nebo do interiéru? Toto je důležité, protože byste se měli snažit sladit věnec s barvou prostírání či ubrusu, podle velikosti nábytku také volte velikost korpusu věnce. Na stůl se hodí větší, ale komoda určitě snese velikonoční věnec menší velikosti.

Vajíčka přilepte jen na jednu část věnce, který se chystáte zavěsit. Zdroj: Profimedia

Materiál korpusu

Korpus věnce lze ponechat tak, jak jste jej zakoupili, a to většinou v případě slámového základu nebo korpusu z proutí. Přírodní materiály jsou totiž krásné samy o sobě. Polystyrenový základ je však nutné něčím zakrýt, vtipné je omotat ho například vlnou, často se však právě polystyrenové korpusy používají k navazování přírodnin. Je to snadnější než to vypadá - stačí udělat malou kytičku z větviček, květin či stálezelených rostlin, zamotat drátkem a pak jej stejným drátkem přivázat ke korpusu. Pak přiložte další svazek a zase uvažte. Takto pokračujte dokola, dokud nebude věnec hotový. Moc hezky vypadá také korpus polepený přírodním mechem.

Základ věnce omotejte vlnou. Zdroj: Profimedia

Pomůže pistole

Zdobení věnce je nesnadnější část. Pomocí tavné pistole k věnci přilepte drobné dekorace. Nemusí to být ani po celé ploše, hezky vypadají věnce s aplikacemi jen na kousku kruhu. Zejména ty, které chcete pověsit - do spodní části nalepte vajíčka, za vrchní část kruhu pak věnec zavěste.

Skořápkový věneček se hodí jako dekorace kolem svíčky. Zdroj: Shutterstock

Vděčné skořápky

Rozhodně nevyhazujte skořápky od vajíček. Budete je mít během přípravy velikonoční tabule jistě více než dost. Půlky skořápek přilepte na věnec, můžete je i nabarvit a vnitřky vystlat třeba trávou. Poslouží i v případě, že nestihnete korpus pořídit. Stačí slepit skořápky k sobě do kruhu a věneček na stůl je hotov.



