Proč do dušičkového věnce přidat bobkový list nebo bazalku. Důvody vás překvapí

Blíží se čas Dušiček, kdy se s úctou vzpomíná na všechny blízké zesnulé. Tradičně se zapalují svíce a na hrob se dávají květiny a další zajímavé dekorace. Pokud zvolíte klasiku, a tou je ozdobný věnec, zakomponujte do něj bylinky, kterými můžete vyjádřit jistý vzkaz a uznání.

Památka zesnulých či lidově Dušičky

Svátek zesnulých připadá na 2. listopadu a lidé chodí na hřbitovy zavzpomínat na své blízké zemřelé. Tento významný den u nás uctívá téměř 86 % občanů. Zvyk navázal na předkřesťanské tradice, kdy církev konala za mrtvé modlitby a mnohé rituály. Roku 998 zavedl uctívání zemřelých právě v uvedený den benediktýnský opat Odillo z Cluny a tento zvyk se rychle rozšířil do všech křesťanských zemích.

Vyrobte si jednoduchý dušičkový věnec na hrob a vložte do něj vzkaz pomocí bylin. Zdroj: Jerry photo/Shutterstock.com

Věnec je symbol

Tvar kruhu vyjadřuje těsné spojení života a smrti, nekonečna a věčnosti. A čas Dušiček je doba ke klidnému zavzpomínání a zamyšlení.

Dušičkový věnec

Tento druh dekorace hrobu je právě na tento svátek velmi oblíbený. Samozřejmě si můžete pořídit věnec již vyrobený, protože jich bude velké množství v nabídce všech květinářství, zahradnictví i supermarketů.

Přestože je nabídka v současné době opravdu pestrá, neváhejte si udělat dušičkový věnec sami doma. Jistě bude originální a zároveň půjde o osobní „dárek“ a samozřejmě dekoraci. Výroba není nijak složitá a použít můžete velikou škálu materiálů, které si snadno pořídíte v přírodě.

Vložte do věnce „osobní vzkaz“

Na hrobech krásně vynikají bohatší věnce, které působí nepřehlédnutelným dojmem. Využijte pestrých barev podzimu a nebojte se ozdob například ze šípku, jeřabin či barevných listů. A pokud chcete do věnce vyslat i jisté duchovní spojení a vzkaz, využijte bylinky či rostlinky, o nichž se říká, že mají ve vztahu k mrtvým magickou moc. Některé by se měly na hrob nebo do jeho blízkosti dokonce vysadit. Které to jsou?

Bazalka posvátná

Tato voňavá bylinka je uctívána jako pohřební bylina a také jako symbol nesmrtelnosti. Proto byla již v hluboké historii používána během uložení těla mrtvých. Bazalka byla dokonce odhalena v egyptských pyramidách. A v Indii ji k podobným rituálům používají již 4000 let a věří, že je tato rostlina naprosto prostoupena božstvím. Dokáže prý dodat odvahu čelit smrti. Často se bylina podávala i ve formě nápoje, nebo se přidávala do kadidla.

Bobkový list

Vavřínový list pomáhá navázat spojení s duchovním světem a zvyšuje energetické vibrace, které zklidňují emoční stavy ze ztráty a někdy i osamění. Bobkový list se často kdysi využíval ke komunikaci s mrtvými.

Vavřínový list pomáhá navázat spojení s duchovním světem a zvyšuje energetické vibrace. Zdroj: shutterstock.com

Máta

Nezaměnitelné aroma máty je doslova omamující a odjakživa se využívalo této byliny kromě jiného i pro její magické schopnosti. Často byla doporučována k hojení bolesti po tragické ztrátě milované osoby. Máta se také kdysi hojně využívala k omytí těla mrtvého, což mělo přispět ke znovuzrození jeho duše.

Meduňka

Bylinka ve věnci či na hrobě bude žehnat vašemu blízkému posmrtné štěstí a pozůstalým pomáhá vyrovnat se rychleji s obdobím smutku.

