Věnec z šípků, který zvládne vyrobit i dítě. Úplně jednoduchý a skoro zadarmo

Podzimní příroda nabízí mnoho vhodného materiálu pro výrobu nádherných věnců. Tím nejlepším jsou šípky. Rostou téměř všude, stačí si během procházky nastříhat větvičky s červenými plody. Jednoduchý věneček zvládne vytvořit každý.

Na výrobu věnce se pečlivě připravte, je nutné mít doma dostatek materiálu, abyste měli věneček pěkně bohatý. Základ tvoří šípky, doplnit je můžete i dalšími přírodninami, které se vám líbí. Krásné jsou zelené větvičky listových stromů či jehličnanů, šišky, nejrůznější bobule či další rostlinky nebo mech.

Základem je korpus

Nezapomeňte ani na základ pro věnec, tzv. korpus. Ani zde se fantazii nekladou. Použít lze polystyrénový, slaměný, někdy stačí vytvořit základ jen z několika větviček, pedigu nebo tenkého drátku. Skvělý je i kruhový rámeček na vyšívání. Mějte po ruce i tavnou pistoli, provázek, zahradnický drátek, zahradnické nůžky nebo nožík.

Na výrobu jednoduchého věnečku z šípků se podívejte na videu:

Bohatý s jalovcem a prosem

Jste připraveni? Začneme bohatým věncem na slaměném základu, jehož nespornou výhodou je, že jej nemusíte ničím obalovat ani zakrývat, sláma je přírodní produkt a i když bude trochu vykukovat, vůbec to nevadí. Na tento typ věnce musíte mít dostatek šípkových větviček. Z keře odstřihnete větvičky s plody minimálně 20 centimetrů dlouhé, bude se vám s nimi lépe pracovat a manipulovat. Šípky zkombinujte s jalovcem a prosem. Vezměte do ruky bohatou kytičku ze všech rostlin a drátkem pevně připevněte ke korpusu, tak jak to vidíte na obrázku. Druhou kytičkou tu první mírně překryjte a opět připevněte. Takto postupujte po celém obvodu korpusu, až se kruh uzavře a vznikne nádherný bohatý věnec.

Na tento věnec si nachystejte spoustu materiálu. Zdroj: Profimedia

Takový věnec je odzobou každého domu či bytu. Zdroj: Profimedia

Rámeček na vyšívání

Pokud nemáte dostatek šípků a natrhali jste si jen menší množství větviček, můžete se inspirovat tady. Jako základ pro něžný věneček jsme použili kruhový rám na vyšívání a přírodniny připevnili obyčejným provázkem. Červené plody šípků v kombinaci se zeleným buksusem vypadá rozkošně. Malé kytičky postupně přivazujte k rámečku. Pokud vám nevystačí po celém obvodu, nevadí, můžete ho ozdobit jen do poloviny. Dozdobte ho i malými šiškami.

Malé kytičky postupně přivazujte k rámu. Zdroj: Profimedia

Březový na stůl

Věnec na stůl může fungovat zároveň i jako svícen. Tento je vyrobený z březových proutků, které jsme svázali do kruhu. Stačí ho pak dozdobit šípky, kousky březové kůry a lístečky. Můžete je buď připevnit tavnou pistolí nebo silnější nití či provázkem. Doprostřed věnce se hodí silnější červená svíčka a prostor kolem nezapomeň vyzdobit ve stejném duchu.

Vedle věnce na stole nesmí chybět jablíčka a mističky se šípky. Zdroj: Profimedia

Vypichovaná krása

Polystyrenové korpusy mají jednu obrovskou výhodu. Lze do nich pohodlně zapichovat, což je v případě šípků snadné. Jen jich musíte mít plný košík. Doplňte jej červenými a oranžovými bobulkami jeřabin a bílými kvítky nevěstina závoje. Vše postupně trpělivě zapichujte po celé ploše korpusu, výsledek vás nadchne.

Věnec z šípků Zdroj: Shutterstock



