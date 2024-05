Řešíte nedostatek místa a toužíte po vlastní malé zahrádce? Pusťte se do vertikálního pěstování na balkóně!

Chcete si užít zahradničení a bohaté úrody, přestože nevlastníte zahradu? Pokud máte k dispozici alespoň malý balkón, můžete si velice snadno tuto rozkoš dopřát. Trendem posledních let se stává vertikální pěstování, k němuž není potřeba moc prostoru. Jak si vertikální zahrádku jednoduchým způsobem založit?

Jak pěstovat jahody na balkóně? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Macek:

Zdroj: Youtube

Co to je vertikální zahrada

Jedná se o velmi efektivní pěstování rostlin, které jsou uložené vertikálně nad sebou. Díky tomu jich lze vysadit mnohem větší množství. Rostliny nejsou umístěné v záhonech, ale v nádobách s minimem substrátu.

Výhodou vertikální zahrady je nenáročnost na prostor, takže vám k jejímu zhotovení postačí i minimum místa. Můžete na ní pěstovat nejen okrasné květiny, ale i užitkovou zeleninu a některé druhy ovoce. Vertikální zahrada vám může dokonce posloužit i jako vkusná a praktická zástěna k ochraně vašeho soukromí.

close info shutterstock.com zoom_in Výhodou vertikální zahrady je nenáročnost na prostor, takže vám k jejímu zhotovení postačí i minimum místa.

Základem je kolmá stěna

Způsobů vertikálního pěstování je celá řada, vždy jsou však rostliny umístěné na kolmé stěně. Můžete využít nejen běžných zdí, ale konstrukci je možné vztyčit i v prostoru. Zasazené rostliny můžete zavěsit například na palety, ale i na žebříky a stejně tak na jakoukoliv drátěnou konstrukci.

Co lze pěstovat vertikálně?

Na vertikální zahradě můžete pěstovat všechny rostliny, které nevyžadují hluboké zakořenění, tvoří rychle podnoží a jsou odolné případným větrům. Jejich konkrétní výběr přizpůsobte i tomu, na kterou světovou stranu je balkón orientovaný. Počítejte s tím, že na balkonech, kde svítí slunce celý den, bude potřeba častěji a více zalévat.

Ve vertikální zahradě se dají s úspěchem pěstovat květiny všech druhů, velmi vyniknou hlavě ty převislé a popínavé. Stejně tak se v ní daří drobnému ovoci jako jsou například jahody. Pěstovat lze i zeleninu, například řeřichu, polníček, ředkvičky, salát, cibulku, mrkev či petržel, papriky i keříková rajčata. Vertikální pěstování vyhovuje i všem bylinkám, které vám navíc zajistí v okolí i příjemné aroma.

close info Profimedia.cz zoom_in Vertikální pěstování může být i velmi dekorativní.

Jak sázet

Každou rostlinu vysaďte do odpovídajícího substrátu. Při jejich rozmisťování nedávejte nikdy do spodních pater vysoké rostliny, zbytečně by zastiňovaly ty menší nad nimi. Rostliny uspořádejte i dle toho, jaké mají požadavky na zálivku.

Ty, které tolik vody nevyžadují, umístěte v horní části vertikální zahrady. Naopak ve spodních místech pěstujte rostliny, které mají na vlhkost vyšší nároky. Budou zásobeny i přebytečnou vodou, která často odtéká při zalévání z vyšších pozic.

