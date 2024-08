Dejte staré věci novou šanci a získejte originální úložný prostor. Zhotovte si ze starého žebříku jednoduchý věšák na oblečení.

Chcete si zařídit útulný domov s osobitým stylem a zároveň šetřit životní prostředí? Pak pro vás máme skvělý tip! Vyrobte si originální věšák na oblečení ze starého dřevěného žebříku. Nejenže získáte praktický úložný prostor, ale zároveň oživíte svůj interiér něčím netradičním.

Jak využít starého žebříku a vyrobit si věšák na oblečení? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Bosch Dům & Zahrada CZ+SK:

Zdroj: Youtube

Nenechte starý žebřík zcela zchátrat

Pokud patříte k příznivcům šetrného přístupu k přírodě, není nic jednoduššího než přeměnit starou nefunkční věc v novou, která má ještě další praktické využití. Mnohdy je stačí jen povrchově upravit a dát jim nátěrem tzv. novou „fasádu“. A ze starého žebříku můžete mít rázem originální věšák na odkládání oblečení.

close info Balakryl zoom_in Je jen na vás, jak bude věšák ve výsledku vypadat, v každém případě by měl být v harmonii s nejbližším okolím.

Co budete potřebovat

Než se pustíte do samotné výroby, nachystejte si vše potřebné. Budete potřebovat starý žebřík, kartáč, štětec, barvu a případně krycí pásku při kombinování barev.

Příprava žebříku

Nejprve žebřík důkladně očistěte kartáčem, zbavte ho veškerých nečistot a prachu. Pokud je na něm starý nátěr, odstraňte ho.

Volba povrchové úpravy

Je jen na vás, jak bude věšák ve výsledku vypadat, v každém případě by měl být v harmonii s nejbližším okolím. Může mít přirozený vzhled, když ho natřete transparentní barvou nebo lakem, a to ve 2 až 3 vrstvách, které by měly vždy řádně vyschnout. Stejně tak můžete zvolit variantu barevného věšáku, kdy lze kombinovat i více odstínů. Vybranou barvu natírejte vždy ve 2 vrstvách, mezi kterými nechte odstup alespoň 4 hodiny.

close info YouTube.com zoom_in Staré žebříky lze využít jako věšák na oblečení na nesčetně způsobů.

Fantazii se meze nekladou

Staré žebříky lze využít jako věšák na oblečení na nesčetně způsobů. Hodí se do většiny prostorů, kde je lze opřít, anebo zavěsit do prostoru. Když mezi ně dáte silnější prkna, vzniknou vám i praktické poličky. Když mezi ně dáte tyč, anebo zajímavou opracovanou pevnou větev, máte hned kam zavěsit ramínka, ale i pásky a šátky.

