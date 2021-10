Hospodyňka vymyslela trik, jak zdvojnásobit kapacitu věšáku na prádlo

I ve věšení prádla můžete být průkopníky! Pokud vás limituje krátká šňůra, rozhodně oceníte jednoduchoučký trik, jak ušetřit místo i zjednodušit následné žehlení. Věšení prádla je tímto způsobem prostě maximálně efektivní.

Inovace ve věšení prádla

Kdo by to byl řekl, že i věšení prádla je disciplína, ve které se dají dělat objevy. I když nejde o převrat v sušení prádla, je to zajímavý trik, který ledacos ulehčí. Rozhodně budete mít na šňůře více místa.

Praní je v domácnosti jedním z nikdy nekončících procesů. Zdroj: Shutterstock.com / VGstockstudio

Nějvíce místa zabírají košile a trička

Pokud máte v rodině muže, jehož zaměstnání nebo styl oblékání vyžaduje denně čistou košili, pak s vám už teď soucítím. Košile zabírají hodně místa a jejich sušení prostě není ideální. Ať už pověsíte košili na šňůru jakkoli, vždy bude zabírat místo a na šňůru se jich vejde jen pár. Úsporné věšení za límeček mačká ramena. Všichni dobře víme, že na tom, jak košile schne, velmi záleží. Následné žehlení vám ulehčí, anebo naopak zkomplikuje. A to vůbec nemluvím o tom, jak náročné je velké košile žehlit, aby byl výsledek skutečně pěkný a reprezentativní.

Košile jsou náročné na údržbu a na jejich sušení záleží. Zdroj: margostock / Shutterstock

Odbornice na věšení prádla

Hospodyňka, která se pochlubila svým zlepšovákem na sociálních sítích, zabila hned dvě mouchy jednou ranou. Její jednoduchý způsob ušetří spoustu místa a zároveň košile, trička nebo mikiny uschnou v nejlepším možném „tvaru“. Je to naprosto jednoduché!

Košile a trička věšte pomocí ramínek

S čím zmíněná dáma přišla? Košile suší jednoduše na plastových ramínkách, které rozvěsí na šňůru. Rozestupy mezi ramínky jsou jen několikacentimetrové a ramínka jsou jednoduše ukotvena kolíčky v pravidelných rozestupech. Na velmi malém prostoru je tak schopna usušit velké množství objemného prádla a to je navíc minimálně pomačkané a ideálně připravené k žehlení. No není to chytré? Jen nezapomeňte, že svetrům takové sušení nesvědčí. Ty by měly nejlépe schnout rozprostřené na ploše, aby se nevytahaly.

Věšením prádla na ramínkách maximálně využijete prostor. Zdroj: KOYPIC / Shutterstock

