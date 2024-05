Plasty jsou v našich domácnostech všudypřítomné a vyhazovat je jen proto, že již splnily svůj původní účel, je jednak neekologické a jednak je to zkrátka škoda. Také proto se vám doma možná kupí nejrůznější víčka od kelímků, třeba od zakysané smetany. Poradíme, co s nimi.

Nejjednodušší metodou recyklace takového materiálu je samozřejmě jeho další využívání spolu s nádobou, s níž byla víčka pořízena.

Pokud se ale misky nebo kelímky nezachovaly, zbývají ve skříni jen víčka, která často dlouhé měsíce marně čekají na využití, mnohdy dokonce marně. Přitom je v domácnosti spousta možností, které možná ani nevidíme.

Další nápady najdete na youtube v kanálu Artistic Soul:

Hrajte si s dětmi

Plastová víčka můžeme s velkým úspěchem použít třeba pro naučnou hru s dětmi i pro jejich výtvarné aktivity. Než se naučí třídit odpad, k čemuž jim taková víčka mohou také pomoci, využijme ta z průhledného materiálu k vlastní výrobě zajímavých dekorací na okno, jež budou připomínat vitráž.

Budeme na to potřebovat právě taková víčka, a potom v ideálním případě barvy na sklo, případně postačí obyčejné fixy. Z víček odstřihneme okrajovou část a zbude jen průhledné kolečko, které si děti mohou jakkoliv ozdobit. Jeho výhodou je, že pod něj můžeme umístit obrázek, který si děti snáze obkreslí a dílo bude dozajista zdařilé.

Pro čistou domácnost

Kdo se nechce pouštět do výtvarné činnosti, může zmiňované zbytky od plastových obalů použít také praktičtěji. Velmi dobře poslouží jako podložka při vaření například na odkládání vařeček nebo naběraček.

Linka tak zůstane čistá a nemusíme k tomuto účelu využívat talířky či jiné nádobí. Stejně tak dobře poslouží jako podložka pod lahev se šťávou, prostředek na mytí nádobí nebo jakoukoliv jinou nádobu s tekutinou, jež snadno zašpiní linku. S podložkou budeme mít klid.

Abyste nemuseli tolik uklízet

Máte-li rádi šlehačku nebo si připravujete koktejly ponornou metlou ve vysoké nádobě, může se snadno stát, že i přes veškerou opatrnost mixovaná tekutina vystříkne a pocáká všechno kolem. Řešení je přitom velmi snadné.

Do středu víčka vytvoříme odpovídající otvor tak, abychom jím mohly provléknout horní část metly ještě dříve, než ji připevníme k motorku. Pak už bude vše jako vždy, jen s tím rozdílem, že se nebudeme muset strachovat ani o oblečení, ani o linku nebo dlaždičky.

Bezpečí na prvním místě

Bojíte se obracet řízky, protože při takové práci může olej vystříknout z pánve? I k tomu se hodí zdánlivě nepotřebná plastová víčka. Stejně jako ve výše zmiňovaném případě vytvoříme do jeho středu otvor a protáhneme jím obracečku. Olej pak sice možná lehce vyskočí z nádoby, ale ruce zůstanou nedotknuté.

I papírový kelímek má plastové víčko

Děti budou čisté

V létě se hlavně menší víčka hodí k ochraně oblečení dětí, které milují nanuky. Pokud víčko stejným způsobem jako na vařečku tentokrát navlékneme na dřevěnou tyčinku, snadno se na něm zachytí případné stékající kapky mražené pochoutky a děti tak uchráníme i případnému vyčinění za ušpiněné tričko.

Rozdělte to do mrazáku

Víčka jsou vhodná také do mrazáku, kde je můžeme použít například k oddělování jednotlivých porcí mražených surovin. Jde třeba o bylinky. Ty jednoduše nasekáme a položíme odpovídající množství na jedno z víček, na něj položíme další a další…

Pak můžeme celý sloupec buď dobře utěsnit do klasického sáčku nebo jej ještě pro jistotu obalíme potravinovou fólií, aby se vše nerozsypalo, než bylinky zmrznou. Pak už můžeme jen odebírat jednotlivá zmrzlá “patra”.

Podobně jako bylinky můžeme víčky oddělit od sebe třeba předpřipravené karbanátky. Ani v jejich případě přece nechceme, aby přimrzly k sobě.

Hodí se i na plechovky

Než nějaké víčko vyhodíte, vyzkoušejte, jestli se jeho velikost náhodou nehodí na plechovky – třeba takové, ve kterých se prodává krmení pro psa. Pokud ano, hned víte, k čemu je takový zbytkový materiál v domácnosti dobrý a rozhodně jej nemusíte hned vyhazovat.

Pro tvořivé činnosti

Navlékání drobných korálků, našívání flitrů a další podobné činnosti se mohou snadno proměnit v honbu za rozsypaným materiálem. Máte-li ale doma přebytečná víčka třeba od zakysané smetany, není nic jednoduššího, než si pojistit pořádek na stole právě díky nim.

Jednorázové frisbee

Co milují psi víc než míčky? Často je to frisbee, za kterým dokáží běhat celé hodiny. Máte doma velké plastové víčko a nevíte, k čemu by se mohlo hodit? Pak věřte, že váš čtyřnohý miláček si s tím poradit rozhodně dokáže.

Ruční práce bez starostí

A nakonec je tady ještě jedna rada pro ty z nás, které milují ruční práce. Možná se vám také stává, že se při pletení zacuchává vlna a vy neděláte nic jiného, než že se ji snažíte znovu rozmotat.

Jednoduchým řešením může být právě plastové víčko, do jehož středu uděláte malou dírku, provléknete začátek vlny a pak už budete jen v klidu plést nebo háčkovat bez toho, abyste se museli starat o neposlušnou vlnu.

Ještě si nevíte rady se zbývajícími plastovými víčky? Jistě najdete také spoustu dalších možností jejich recyklace. Mohou být užitečná dokonce několikrát.

