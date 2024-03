Pořídili jste si domů krásný obraz, ale nevíte, kam a jak jej zavěsit? Někdy se stane, že vám obchodník prodá obraz bez jakéhokoliv zavěšovacího zařízení. Řešení je však jednoduché, podívejte.

Stalo se vám někdy, že se vám neskutečně líbil obraz, koupili jste si ho a následně jste zjistili, že na sobě nemá háček, za který byste jej mohli pověsit? Tyto háčky většinou nenajdete v obchodech jednotlivě a musíte je kupovat po setech. To se vám ale nevyplatí. Zkuste místo toho tento skvělý fígl. Stačí si jen koupit pivo, colu, nebo jiný vámi preferovaný nápoj v plechovce.

Video, jak si z plechovky můžete vyrobit nádhernou dekoraci, najdete na Youtube kanále DIYA - Do It Yourself Always:

Jak strhnout plíšek z plechovky

Poté, co vypijete tekutinu dle vašeho výběru, plechovku určitě nevyhazujte. Pokud totiž chcete použít tento skvělý trik a pověsit si doma obraz, poslouží vám plíšek. Budete ho ale muset dostat z plechovky tak, aby se neutrhl malý kroužek, který má plíšek uprostřed. Proto celý plíšek otočte na stranu, kde je otvor, ze kterého jste nápoj pili.

Pak už jen stačí, abyste plíšek pomocí prstu naklonili dovnitř otvoru a druhým prstem jej vymanili ze svého místa. Plíšek vám pravděpodobně spadne dovnitř plechovky, ale když si vezmete kapesník, s pár kapkami zbylé tekutiny jej vyklepete ven. Plíšek bude tímto způsobem celý a pomůže vám se zavěšováním obrazu.

close info Profimedia zoom_in Plíšek na plechovce musíte opatrně vyjmout, aniž byste vyrvali díru s malým kroužkem.

Jak pověsit obraz bez háčku

Plíšek vám bude sloužit jako provizorní háček. Vezměte jej a položte doprostřed horní části zadní strany obrazu. Nyní máte dvě možnosti. První je háček jednoduše přilepit vteřinovým lepidlem, to by ale mohlo obraz poškodit.

Proto malým kroužkem v plíšku můžete provrtat malý a tenký hřebík. Tím zajistíte, že se vám váš provizorní háček neutrhne, a zároveň nijak nepoškodíte obraz. Nyní už jen stačí najít nějaké pěkné místo na zdi a zavěsit své umění na místě, které jste zvolili.

Nemusíte se bát, že by se plíšek utrhl, jelikož i když to tak nevypadá, malý provizorní háček udrží s přehledem i jeden kilogram.

