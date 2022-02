Co se stane, když do pračky přidáte vlhčené ubrousky a zapnete ji? Doporučujeme!

Chcete mít prádlo po vyprání dokonale čisté? Nejen zbavené skvrn a pachů, ale i bez chlupů a žmolků? Přidejte k němu do pračky vlhčené ubrousky.

Myslíte si, že znáte už všechny finty, které vám zefektivní praní prádla? Možná ještě zdaleka ne. Vlhčené ubrousky se hodí do každé domácnosti. Kromě toho, že s nimi můžete provádět úklid, hodí se i do pračky, abyste měli krásně čisté prádlo.

Usnadněte si práci

S praním člověk stráví docela dost času, obzvlášť v početnější domácnosti. Tak proč si práci neusnadnit? Jsou vychytávky, které praní posunou o třídu výš a vy se už o vyprané prádlo nemusíte po uschnutí téměř starat. Obzvlášť užitečný je tento trik, pokud máte doma nějakého zvířecího mazlíčka, protože v tom případě bývají chlupy na denním pořádku a úplně všude. A v čem spočívá to kouzlo? Jak prosté! Vložit ke každému prádlu pár zvlhčených ubrousků.

Už se nemusíte bát žmolků na oblečení

Přesně to je důvod, proč byste měli začít tuto metodu dělat. Žmolky na oblečení naštvou, protože už pak daný kousek nevypadá tak „fresh“ a chlupy na tmavém tričku také nejsou zrovna „in“. Právě o ně se totiž skvěle postará vlhčený ubrousek, zatímco vy si budete moci namísto nimravé nezáživné práce s odstraňováním žmolků dát kávu a přečíst si pěknou knížku. V čem je to kouzlo? Nečistoty, které by v pračce běžně ulpěly na prádle, se nachytají na vlákna ubrousků.

Pokud možno, pořiďte si ubrousky kvalitní, které jsou dostatečně pevné. Zdroj: shutterstock.com

Jaké ubrousky jsou vhodné

Pokud možno, pořiďte si kvalitní ubrousky, které jsou dostatečně pevné. Chyťte je z obou stran a zatahejte jimi silně proti sobě. Měly by být bez trhlin a se zachovanou strukturou. Kdybyste k prádlu dali tenké vlhčené ubrousky, mohly by se vám v pračce roztrhat na malé kousky podobně jako papírový kapesník.

Kolik ubrousků použít

Záleží na tom, kolik se chystáte prát prádla. Pokud jde o pár triček, bohatě postačí jeden vlhčený ubrousek. Jestliže vás čeká plná pračka, použijte klidně tři.

Můžete experimentovat s vůněmi

Tady máte volbu. Jestli chcete podpořit vůni vašeho prádla, klidně použijte parfemované ubrousky. Pokud upřednostňujete vůni pracího prostředku a aviváže, zvolte ubrousky antibakteriální nebo ty klasik. Pokud máte po ruce jen ty vonné, opláchněte je pod tekoucí vodou a parfém z nich vymyjte.

Žmolky a chlupy na oblečení naštvou. Zdroj: shutterstock.com

Podobnou službu vám udělá i alobal

Za to, že se po praní na některém prádle drží nečistoty, nemůže pračka, ale statická elektřina. Eliminovat ji do jisté míry dokáže také alobal. Když při každém praní přihodíte do bubnu 2 až 3 alobalové kuličky, žmolky a chlupy by se na prádle neměly udržet. Tento trik je dobrý také ve chvíli, když nechtě vyperete v kapse zapomenutý papírový kapesník. Jednoduše přidejte kuličku z alobalu a prádlo vyperte znovu.

