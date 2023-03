Moje babička dávala do skříně sklenici s rýží. Důvod vás překvapí

Místo toho, aby čisté oblečení ze skříně krásně vonělo po aviváži, zapáchá zatuchle? Je to nejtypičtější příznak výskytu vlhkosti v šatní skříni. Mnohdy to však vlhkostí začíná a plísní končí. Vyzkoušejte jednoduché triky, které vlhkost pohltí!

Výskyt vlhkosti v šatní skříni může mít na svědomí hned několik faktorů. Mezi nejčastější patří ukládání ještě vlhkého oblečení do skříně. Oblečení by mělo být zkrátka absolutně suché. Skříň potřebuje také dýchat. Pokud ji máte oblečením přímo přeplněnou, tak to vlhkosti hraje do karet. Aby se vám ve skříni nezačaly tvořit plísně, musíte zajistit pohlcení vlhkosti.

Podívejte se na video, jak vylepšit obyčejnou rýži ve sklenici, aby rozvoněla vaše oblečení:

Protřiďte oblečení

Protřídění starých věcí, které již nenosíte, byste měli dělat každoročně. Zbavíte se tak nepotřebných kousků, které někdo jiný může ještě využít. Buď staré oblečení pošlete dál nebo ho dejte na hadry. Díky tomu si rovněž uděláte místo v šatní skříni, kde tak bude lépe cirkulovat vzduch. Zároveň při tříděni uvidíte do všech koutů poliček a případné plísně můžete zlikvidovat vhodnými přípravky.

Skříň vyčistěte octem

Jakmile budete mít veškeré oblečení venku, vezměte si ocet naředěný vodou a pomocí hadříku očistěte celou skříň. Ocet má dezinfekční účinky, a proto je vhodnou volbou. Poté nechte skříň vyschnout. Pro hezkou vůni můžete použít různé osvěžovače vzduchu, mýdla nebo i levanduli, která účinně odpuzuje moly.

Nemějte s oblečením slitování, pokud jste ho už neměli několik měsíců na sobě, pryč s ním. Zdroj: Lenar Nigmatullin / Shutterstock

Nezapomeňte na prádlo

Stejně jako šatní skříň, tak i zapáchající prádlo potřebuje náležitě vydezinfikovat. Tady to ovšem bude o něco delší proces. Namočte prádlo do octa a nechte působit 12 hodin. Po uplynulé době ocet vyměňte za nový a opět nechte 12 hodin namáčet. Na závěr vložte prádlo do pračky a pusťte program s nejvyšší možnou teplotou, jaká prádlu neuškodí.

Pohlcovač vlhkosti

Jako prevenci, aby se vlhkost do skříně nevracela, můžete použít trochu rýže. Stačí ji nasypat do malé skleničky, kterou vložte do skříně mezi oblečení. Pokud se bojíte, že by se vám mohla vysypat, přikryjte ji kouskem plátýnka. Rýže bude fungovat jako magnet na vlhkost, kterou následně pohltí. Vaše šatní skříň tak bude od vlhkosti a plísní chráněná.

Rýže je skvělou zbraní proti vlhkosti! Zdroj: Profimedia

Správné umístění šatníku

Jestliže máte v šatníku neustále vlhko, může to mít na svědomí také špatné umístění. Především v rohu místnosti bývá vlhkost největší, stejně tak u obvodových zdí. V případě, že skříň nemůžete nikam jinam umístit, trochu ji odsuňte od zdi a pravidelně ji větrejte. Pokud vám to nevadí, mějte šatní dveře neustále pootevřené.

