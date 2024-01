Možná také nejste spokojeni s čistotou svého právě vypraného prádla a chyby hledáte všude kolem sebe - špatný prášek na praní, stará pračka, nekvalitní látky… Všechno ale může mít svůj počátek úplně jinde. Máte v koupelně dost světla?

I když se jistě může zdát, že kvalita osvětlení v koupelně nemůže mít absolutně žádný vliv na praní, opak je pravdou. Je samozřejmé, že žárovka neovlivní pečlivost a kvalitu pracího cyklu, ale má zásadní vliv na přípravu prádla před jeho vložením do pračky. Proto bychom si právě na osvětlení koupelny (nebo prádelny, máme-li samostatnou místnost) měli dát velký pozor.

Dostatek správného světla v koupelně je důležitý. Podívejte se na video na youtube z na kanálu Hynek Medricky:

Zdroj: Youtube

Drobné písmo, malé cedulky

Co všechno může ovlivnit kvalita a dostatek osvětlení v místnosti, ve které třídíme prádlo před vložením do pračky? Některé kusy oblečení nemůžeme prát na vysokou teplotu, jiné ji zase vyžadují. Některé bychom neměli odstřeďovat, u jiných je riziko, že pustí barvu a je nutné je vyprat buď jen v ruce nebo samostatně v pračce. A to všechno se dočteme na drobných štítcích, kde jsou tyto údaje uvedeny ještě drobnějším písmem. Opravdu chcete takový rébus luštit po tmě? Během několika praní si jistě na specifika každého kusu oblečení zvykneme, ale začátky mohou být celkem složité.

Jemnější skvrny přehlédnete

Dalším problémem, který může při nedostatečném osvětlení v koupelně nebo prádelně nastat, je přehlédnutí drobnějších nebo na první pohled méně výrazných skvrn. I takové je většinou (ať si reklamy v televizi říkají cokoliv) třeba ošetřit ještě dříve, než jde celý kus oblečení do pračky. Buď je v ruce promneme pod vodou, nalijeme na ně prací přípravek, nebo třeba takovou halenku raději na pár hodin před praním namočíme. To ale nemůžeme udělat ve chvíli, kdy si skvrnky nemáme šanci v přítmí koupelny všimnout.

close info Profimedia zoom_in Na malé značky na prádla při špatném osvětlení neuvidíte

Jedna chyba a je velký problém

Jakmile některé skvrny neodstraníme dřív, než jde prádlo do pračky, můžeme si zadělat na velké problémy. V mnoha případech totiž dojde při celém procesu, kdy oblečení prochází teplou vodou a někdy následně navíc i sušičkou, doslova k zafixování skvrny, které se poté již nemáme šanci zbavit. Navíc v temném koutě se budeme mnohem hůř rozhodovat, které kousky oblečení budeme prát společně tak, aby to bylo “bezpečné” a na konci cyklu jsme nevytáhli z pračky jednolitě barevnou garderobu.

Nejlepší je okno

Co tedy doporučují lidé, kteří se dobrému osvětlení v našich domovech věnují? Pokud se připravujete na stavbu nebo rekonstrukci svého domu, zkuste pamatovat na to, aby i koupelna měla svoje dostatečně velké okno. Bude to mít hned několik výhod najednou – kromě důležitého větrání, jež zabrání srážení vody a vzniku plísní, se budete v koupelně cítit pohodlně a spokojeně. Dostatek světla je důležitý pro naši náladu i pohodu. Navíc, jak jsme si vysvětlili v předchozích řádcích, přispěje správné osvětlení také k lepšímu stavu vašeho prádla.

Kvalitní osvětlení pro čistotu prádla

V případě, kdy taková úprava není možná, žijete v pronajatém bytě nebo třeba i ve vlastním, ale v bytovém domě, pak je víc než důležité zvolit osvětlení s co nejpřirozenějším a poměrně silným příkonem, který v koupelně navodí atmosféru běžného denního světla. Jen tak budeme mít větší jistotu, že při přípravě prádla nic nepřehlédneme a vše zůstane tak, jak má být.

Zdroje: www.southernliving.com, www.housedigest.com, www.tryhampr.com