Proč používat jablečný ocet při holení: Zjistíte, že je lepší než voda po holení

Jablečný ocet se řadí mezi přírodní léčiva s výbornými účinky na celý lidský organismus. Je to takový přírodní zázrak a dokáže pomáhat i s mnoha nemocemi. A nejen to! Existuje mnoho způsobů, jak lze tuto vzácnou tekutinu využít. Hodí se nejen při vaření, v péči o čtyřnohé mazlíčky, ale také při úklidu domácnosti. A protože je to úžasný pomocník i v péči o naši pokožku, můžete jej použít i jako přírodní kosmetiku. Muži mohou ocet s přehledem zkusit i jako vodu po holení.

Jablečný ocet vzniká kvašením šťávy z jablek. Obsahuje množství prospěšných látek, mezi něž patří kyselina octová, která dává octu jeho osobitou chuť, vitamíny B1 (thiamin), B2 (riboflavin) a B6 (pyridoxin), niacin, kyselinu panthotenovou a kyselinu listovou, vitamín C a beta karoten. Navíc obsahuje i důležité minerály jako draslík, vápník, hořčík, sodík, fosfor a železo a také jablečný pektin, který je přírodním zdrojem vlákniny.

Vyrobte si svůj vlastní ocet

Co budete potřebovat: 1 kg jablek, 2 lžíce cukru a vodu

Nejprve pečlivě omyjeme jablka, která následně nastrouhejte se slupkou i s jádřinci. Vložte takto připravená jablka do sklenice a zalijte je vodou tak, aby přesahovala asi tak 5 centimetrů nad vrstvu jablek. Přiklopte víčkem a nechte týden na teplém místě s tím, že obsah 2x denně promíchejte. Po týdnu vše sceďte, tekutinu opět uzavřete a nechte další 3 týdny uležet v temnu a chladu. Nakonec přeceďte přes jemné sítko nebo plátýnko a přelijte do lahve. Poté připravený ocet přechovávejte v lednici.

Co všechno ocet dokáže

Metabolismus bude rychlejší

Dá se říct, že jablečný ocet je jistý životabudič, protože skvěle urychluje metabolismus. Jedná se o velmi účinný spalovač tuků, který dá stopku zbytečnému přejídání. Dá vám totiž včas signál, kdy už jste sytí, a také výborně alkalizuje tělo. Dopřejte si proto denně 1 až 2 čajové lžičky ve sklenici vody před každým jídlem.

Skvěle čistí pleť

Jablečný ocet má schopnost obnovit přirozené pH pokožky a díky této vlastnosti umí snadno vyřešit mnohé potíže spojené s mastnou pletí a akné. Postup je naprosto jednoduchý. Namočte vatový tampon ve směsi vody a jablečného octa a potírejte si tvář. Pokud máte citlivou pokožku, nechte ocet působit maximálně deset minut a poté se opláchněte vodou.

Ocet i na mužskou pleť

Vyrobte si roztok octa s vodou v poměru 1:1 a máte brilantní vodu po holení, která umí skvěle zklidnit pokožku. Specifický odér octa zmizí, jakmile zaschne, takže klidně můžete vyrazit na rande. A hlavně? Nečekají vás ani žádné vyrážky.

Napusťte si vanu a relaxujte

Máte za sebou perný den? Tak to šup do vany a připravte si uklidňující a regenerační lázeň. Nalijte jeden šálek jablečného octa a jeden šálek mořské soli do připravené vodní lázně. Chcete si odpočinek ještě vylepšit? Přidejte do lázně i pár kapek esenciálních olejů dle vlastního výběru. A pak už jen zavřete oči a oddávejte se detoxu vašeho unaveného těla.

Nalijte jeden šálek jablečného octa a jeden šálek mořské soli do připravené vodní lázně. Zdroj: profimedia.cz

Přírodní kondicionér na vlasy

A něco i pro ženy. Chcete mít naprosto zdravé a krásné vlasy? Používejte 1 šálek vody a 1 lžíci jablečného octa. Jednoduše si tento roztok po umytí šamponem naneste na vlasy jako běžný kondicionér, nechte pár minut působit a poté vše opláchněte.

Účinný bojovník proti lupům

Nejčastější příčinou vzniku lupů jsou plísňové infekce a podrážděná pokožka. Jablečný ocet má silné fungicidní vlastnosti a podporuje stabilizaci pH pokožky.

Potíte se? Zkuste ocet

Na pečlivě vysušené podpaží aplikujte čistý nebo zředěný ocet a nechte zaschnout. Je to skvělá metoda, která vám pomůže v boji proti zápachu na celých 24 hodin. Zároveň jablečný ocet detoxikuje pokožku i od chemických látek, které jsou v běžně prodejných deodorantech.

