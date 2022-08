3 smrtelné hříchy při péči o vodu v bazénu. Neděláte je také?

Pokud chcete, aby voda ve vašem bazénu byla stále křišťálově průzračná, měli byste jí věnovat dostatečnou péči a vyhnout se zásadním prohřeškům. Které to jsou?

Trávit léto na zahradě u bazénu je super relax a slast. Ovšem jen do té doby, dokud se na vás třpytí krásně čistá hladina a nestraší vás zelená voda. Jakmile k tomu dojde, je jasné, že to mají na svědomí přemnožené řasy. Jejich vzniku nahrávají náhlé změny počasí jako je horko a déšť. Proto je nutné se o vodu v bazénu pravidelně starat a nenechat nic náhodě. Co byste nikdy neměli opomenout?

Koupání ve špinavé vodě může snadno způsobit kdejaké kožní i žaludeční problémy. Zdroj: V horkých dnech se v bazénu snadno objeví kalná voda. / Foto

Před řasami buďte vždy o krok napřed

Čistota vody v bazénu je stále ohrožena mnoha nečistotami, které jsou plné škodlivých a rychle se množících mikroorganismů, jež vodu znečišťují a kazí. Může to být popadané listí či posekaná tráva, nebo hmyz a zbytky opalovacích krémů. Koupání v takové vodě může snadno způsobit kdejaké kožní i žaludeční problémy.

Proto byste měli bazén pravidelně dezinfikovat pomocí náležitých prostředků. Můžete zvolit chemii na bázi chlóru nebo nějakou z osvědčených přírodních metod, jako je například čištění vitamínem C nebo pomocí houbičky z melaminové pěny. Do vody lze také přidat flokulant, který nečistoty srazí do chuchvalců, které se dají snadno odstranit.

Nepodceňujte kontrolu pH

Průběžná kontrola pH je jednou ze základních věcí, kterou byste nikdy neměli opomíjet. Stejně tak je potřeba pohlídat správnou tvrdost vody, alkalitu a obsah chlóru. Jaké jsou ideální hodnoty?

pH – by mělo být v rozmezí hodnot 7,0 až 7,4

Tvrdost vody – by měla dosahovat pod 18° N

Alkalita – by se měla pohybovat mezi 80 až 120 ppm

Obsah chlóru ve vodě – by měl mít hodnoty mezi 0,3 až 0,6 mg/l

Ve chvíli, kdy je v bazénu nevyrovnané pH vody, tedy buď příliš kyselé, nebo moc zásadité, nefunguje bazénová chemie na výbornou. Pokud je vyšší, měli byste pH snížit pomocí přípravku, který bývá označován jako pH-. Aktuální pH vody v bazénu snadno zjistíte pomocí testovacích pásků, které často prodejci nabízejí v sadě i s náležitou čisticí tabletou. Měřit byste měli alespoň jednou za týden.

Filtrace musí stále „šlapat“

Jedním ze způsobů, jak je o vodu v bazénu postaráno, je mechanické čištění pomocí filtrace. Díky tomu je voda permanentně provzdušněna. Jakmile přestane filtrace pracovat, voda začne poměrně brzy zelenat. Proto okamžitě zkontrolujte veškeré součásti filtrace a popřípadě je zbavte nečistot. Kromě toho záleží také na správném filtračním výkonu. Snadno ho zjistíte, když vydělíte objem bazénu čtyřmi, vyjde vám tzv. kubíkový výkon. Správně by se měl shodovat s filtračním výkonem vašeho zařízení nebo ho o něco převyšovat.

