Voda z kohoutku: Co všechno v ní pijete, pokud ji nefiltrujete? Pozor na to!

Přestože je voda z kohoutku označována jako nezávadná a zdraví neškodná, neznamená to, že neobsahuje látky, kterých je rozumnější se zbavit. Dokonce tak můžete výrazně ovlivnit samotnou chuť vody.

Voda je pro lidský organismus nepostradatelná a životně důležitá, díky ní plní všechny tělesné systémy svou správnou funkci. Proto je nutné dodržovat správný pitný režim. Pokud se tedy nechcete domů tahat s vodou balenou, což je drahé i neekologické, nezbývá než využívat vodu z vodovodu. Přestože splňuje hygienické standardy, obsahuje i látky, kterým je dobré se ve větším množství vyhnout a do těla je nepřijímat.

Co si myslí o filtraci vody odbornice na alternativní život bez chemie Pavla Pavlištová, se dozvíte v následujícím videu:

Proč pít čistou vodu?

Důvodů k pravidelné konzumaci čisté vody je hned několik. Pomáhá udržovat rovnováhu tělních tekutin a přispívá ke kontrole přijatých kalorií. Pitná voda obsahuje minerály a živiny, které jsou pro tělo důležité, například vápník, hořčík a draslík.

Tyto minerály pomáhají udržovat správnou funkci svalů, nervů a srdce. Správný přísun vody také napomáhá správné činnosti střev i ledvin a lepšímu fungování mozku. Čistá voda také pomáhá z těla vyplavovat toxiny, podporuje trávení a hydrataci a zlepšuje celkovou pohodu a energii.

O kvalitu vody je třeba pečovat filtrováním. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Jak je to s vodou z kohoutku

Přestože je pitná voda z kohoutku u nás označována jako nezávadná a její kvalita je pravidelně monitorována, jsou zde jistá nebezpečí. Vodovodní řády jsou různého stáří a některé vznikaly v době, kdy byly nároky na kvalitu vody jiné než ty dnešní.

Vodovodní systémy kvalitu vody mnohdy snižují a vnášejí do ní kontaminanty. Kohoutková voda bývá často plná chloru a mikroplastů, antibiotik, analgetik, hormonů, pesticidů, drog a těžkých kovů. Jejich každodenní konzumace by nemusela našemu organismu přinést nic dobrého. Zároveň mívá často voda nepříjemnou chuť a někdy i zapáchá. Co lze pro zlepšení kvality vody udělat?

Filtrujte a převařujte

Z výše uvedených důvodů je tedy potřeba o kvalitu vody dbát. Řešením jsou buď filtrace nebo převaření. Tím snížíme riziko obsahu škodlivých látek. Můžete si pořídit filtr, díky němuž budete mít po nainstalování kvalitní vody neomezené množství. Existuje mnoho druhů filtrů na vodu, včetně aktivního uhlíkového filtru, iontového výměníkového filtru nebo reverzní osmózy, které vodu očišťují od různých nečistot.

Pořiďte si filtrační konvici

Filtrační konvice jsou nejsnazší a nejlevnější volbou pro filtraci menšího množství vody. Jsou lehké, praktické, většinou se vejdou do dveří lednice. Mají vyměnitelný filtr, který odstraňuje z vody nežádoucí nečistoty a chemikálie. Kvalitní filtry navíc vodě zachovají prospěšné látky jako vápník a hořčík. Moderní filtry dokážou přefiltrovat 100 až 150 l vody, vydrží vám tak i měsíc používání.

Filtrační konvice jsou nejsnazší a nejlevnější volbou pro filtraci menšího množství vody. Zdroj: shutterstock.com

Zkuste dřevěné uhlí

V současné době si můžete také pořídit tzv. binchotanovou tyčinku, která je vyrobena z aktivního uhlí. Ve vodě snižuje chlór a váže na sebe pesticidy, herbicidy, tenzidy i ropné látky. Vodě dodá minerály a jemně nasládlou chuť. Tyčinku do vody namočte minimálně na hodinu před použitím, anebo klidně na celou noc.

