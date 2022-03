Vodu z vařených vajec přilijte k orchidejím. Je to skvělý životabudič

Nelijte vodu z vařených vajec do odpadu! Poslouží orchidejím jako vhodná zálivka. Víte, kdy je dobré zalévat orchideje vodou z vajec?

Vodu z vaření vajec schovejte na později

Je škoda vylévat vodu, ve které jsme vařili vejce, těstoviny nebo třeba rýži. Pravdou je, že voda z vaření obsahuje látky z toho či onoho konkrétního pokrmu a je jich právě tak akorát, abyste touto vodou bez obav zalili květiny. Proč použít právě vodu z vajec?

Voda z vajec je pro orchideje skvělým zdrojem vápníku. Zdroj: A. Aleksandravicius / Shutterstock.com

Orchidejím voda z vajec prospívá

Je to především vápník, z něhož je tvořena vaječná skořápka, který propůjčuje vodě z vařených vajec téměř zázračnou moc. Ne. Úplné zázraky nečekejte. Rozhodně však použijte vodu s vysokým obsahem vápníku jako zálivku pro orchideje, kterým osychají a hnědnou okraje listů, a to především na nových výhonech a lístcích. Je to kvůli tomu, že rostliny neumí vápník transportovat ze starších částí rostlin do nových. Hnědnoucí listy mohou být znakem nedostatku vápníku, který nezbývá než doplnit.

Deficit vápníku orchideji doplní voda z vajec

Pokud chybí vaší rostlině vápník, můžete jí dopřát hnojivo nebo klidně obyčejnou vodu z vařených vajec. Tak jako u lidí, i u rostlin je vápník důležitý pro stavbu buněk. Na vápník bohatá voda povzbudí rostlinu k růstu.

Vápník je pro rostliny základním prvkem, který je nezbytný pro jejich kvalitní růst, proto nečekejte, až se problém objeví. Orchidej čas od času zalejte vychladlou vodou z vařených vajec.

