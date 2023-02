Vodu po vaření vajíček nevylévejte. Je to zázrak! 3 geniální způsoby využití

Voda z vařených vajíček je přírodní zázrak, kterého byste se neměli zbavovat. Byla by to velká chyba, protože má další mnohá využití. Která to jsou?

Patříte k těm, kteří běžně po uvaření vajec vodu vylijí do odpadu? Přestaňte s tím a raději tuto vzácnou tekutinu ještě zužitkujte. Tato voda je totiž plná užitečných látek, které se při vaření uvolňují, a byla by škoda je dále nezhodnotit. Poradíme vám, jak vodu z uvařených vajec využít.

Tajemství se skrývá ve skořápce

Nejenže se vařená vejce výborně hodí jen tak na chleba s máslem, ale můžete je přidat i do salátů, polévek či s nimi i naplnit maso. A vždy, když vejce vaříte, zůstane vám výživná voda, která je plná cenných látek, které prospívají například rostlinám.

Vaječná skořápka v sobě ukrývá doslova minerální bohatství. Kromě vápníku je plná zinku, křemíku, hořčíku, fosforu, železa a fluoru. Všechny tyto látky se uvolňují do vody ve formě iontů, které běžně obsahují i koupená drahá hnojiva.

Hnojivo na zahradu i pro pokojovky

Po vaření vajec nechte vodu vystydnout a pak ji používejte buď jako klasickou zálivku ke kořenům rostlin, anebo ji nalijte do rozprašovače a aplikujte na listy. Stejně tak můžete toto hnojivo použít v sezóně na zahradní rostliny, kdy v půdě udrží optimální pH. Jen do vody nedávejte sůl či ocet, které by rostliny mohly poškodit. Pozor také dávejte na to, ke kterým rostlinám se voda z vařených vajec hodí, určitě vynechte kyselomilné rostliny, jako jsou rododendrony, borůvky, azalky a další.

Voda z vajec proti škůdcům

Vodu z vajec oceníte i při nakličování rostlin. Díky ní budou mnohem silnější a zdravější, a dokonce tak zvýšíte i odolnost rostlin proti nechtěným škůdcům. Stejně tak můžete tímto elixírem zalévat i mladé sazenice.

Voda z vajec a skořápky proti slimákům

Pokud vás každoročně otravují na zahradě invaze slimáků, kteří vám poškozují úrodu, zažeňte je vodou z vajec. A když do ní ještě nadrtíte oloupané skořápky, její sílu a účinek proti těmto usurpátorům ještě zvýšíte.

Silné a krásné nehty díky vodě z vařených vajec

Patříte k jedincům, kteří řeší stále dokola problémy se slabými, lámavými a matnými nehty? Když jim budete vždy před spaním dopřávat na pár minut lázeň ve vodě z vajec, brzy se dočkáte nádherných pevných a lesklých nehtů.

