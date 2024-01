Vodní kámen je nepříjemná záležitost, která nás v domácnosti netrápí jen z estetického hlediska, ale může také zničit některé přístroje, případně doslova “ucpat” vodovodní kohoutky. Boj s ním není jednoduchý, a to zvláště v lokalitách s velmi tvrdou vodou. Přesto se některé možnosti nabízejí…

Co je to vlastně vodní kámen? Jde o sloučeninu s chemickým názvem uhličitan vápenatý, obsaženou ve vodě. Čím je voda “tvrdší”, tím více uhličitanu vápenatého obsahuje a tím větší problémy nám přidělává a tím více času také musíme věnovat boji proti jeho usazování. Dobrou zprávou ale je, že vodní kámen není nebezpečný pro naše zdraví, a tak můžete bez obav pít vodu z kohoutku i v oblastech, kde je jeho usazování velmi intenzivní.

Jak na vodní kámen? Video od Řeknijak na youtube vám poradí:

Zdroj: Youtube

Válku nevyhrajeme, ale bitvu ano

S vodním kamenem asi nedokážeme vést dlouhodobě vítězný souboj, protože přitékající a protékající voda jej za sebou nechává neustále. Můžeme se ale zbavovat jeho nánosů co nejúčinněji a nejjednodušeji. Nabízejí se samozřejmě nejrůznější volně dostupné přípravky, určené speciálně pro tyto účely. Stejně tak ale podle mnoha lidí pomohou i prostředky, od nichž bychom to možná ani nečekali.

Citron nebo ocet pomohou rychle

Jednou z poměrně často využívaných možností je využití citronové šťávy, kterou buď přímo nakapeme na postižené místo a po chvíli se ručně postaráme o odstranění vodního kamene, který půjde dolů bezmála sám, použijeme-li třeba starý kartáček na zuby. Podobně poslouží také bílý ocet, a to jak ve chvíli, kdy do něj namočíme kamenem obalenou část například vodovodního kohoutku, nebo jej nalijeme do konvice na vodu či jen namočeným hadříkem otřeme stopy po kapkách, zaschlých ve sprchovém koutu.

Zkoušeli jste jablečný džus?

Pak je tady ale ještě méně známá možnost, kterou bude určitě zajímavé vyzkoušet. Jde o obyčejný jablečný džus, obsahující velké množství pektinů. Právě ty jsou schopny naleptat vodní kámen tak, že jej budeme moci po několika minutách působení obyčejného ovocného nápoje mnohem snadněji odstranit. Nemáme-li k dispozici džus jablečný, je možné s podobným účinkem použít také citrusový, ať již půjde o pomeranč, nebo ještě lépe grapepfruit. Pravdou ale je, že džusy nejlépe poslouží hlavně při menších vrstvách nánosu této tvrdnoucí sloučeniny.

close info Profimedia zoom_in jablečný džus pomůže na nečekaných místech

Prevence a zase prevence

Abychom co nejúčinněji zabránili znečišťování koupelny vodním kamenem, bude vhodné v místech s tvrdou vodou co nejčastěji důkladně odvápňovat sprchovou hlavici i vodovodní kohoutky. Podaří se to s pomocí teplého (nikoliv ale vroucího) octa, do kterého odmontované části vodovodní soustavy na několik minut ponoříme.

Boj nesmíme vzdát

Můžeme si říkat, že lidé, žijící na místech, kde teče z kohoutku měkčí voda, mají mnohem jednodušší život. Je to vlastně z tohoto pohledu pravda, ale i v lokalitách, kde se tento problém zkrátka řešit musí, se s ním vyrovnáme bez větších problémů. Stačí vědět jak na to. Tyto dnešní rady jistě mnohým mohou pomoci.

Zdroje: www.mirashowers.co.uk, tiffscleaningangels.com, chalupari-zahradkari.cz