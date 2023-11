Vodní kámen je problém, s nímž se potýká mnoho domácností. Usazuje se v rychlovarných konvicích, v potrubí, potýkají se s ním pračky i myčky nádobí, ale nevynechá ani toaletu. Bojovat s ním často není tak docela jednoduché, proto se hodí každá dobrá rada. Co s ním?

Na vodní kámen můžeme samozřejmě použít kterýkoliv ze speciálních prostředků, které dostaneme v drogerii. Je jich nepřeberné množství, jejich účinky jsou více či méně spolehlivé, ale mnohé hospodyně spoléhají na jednoduchou radu, která nabízí využití obyčejné Coca coly, nebo i jiného colového nápoje. Jak už víme z mnoha dalších alternativních postupů čištění domácnosti, dokáže právě tato limonáda bezmála zázraky.

Jak udržet toaletu čistou? Napoví i video na youtubovém kanálu Cleaning How To:

Zdroj: Youtube

Jednoduše a rychle...

Takže jak na to? Úplně jednoduše. Lahev Coly je zkrátka třeba vylít do toalety samozřejmě tak, abychom zasáhli všechna místa zanesená vodním kamenem, lépe řečeno zkrátka celý její povrch i v místech, kam běžně nevidíme, tedy pod jejím horním okrajem. Pak už je řada jen a jen na ni.

Dejte tomu čas

I když některé návody doporučují nechat Colu působit přibližně půl hodiny, máme-li dost času, můžeme ji nechat pracovat ideálně celý den, nebo alespoň od rána do návratu z práce, či přes noc, než se pustíme do lehkého čištění, protože nic těžkého by to už v tu chvíli být nemělo. Štětkou bez větších problémů odstraníme vodní kámen, spláchneme, a pokud by ještě zůstaly ulpělé zbytky, vše dočistíme. Jde to bez velkého a složitého drhnutí a (koupíme-li limonádu navíc ve slevě) prakticky za pár korun.

Prevence je nejdůležitější

Toaletu bychom tedy měli čistou a bez nánosu vodního kamene, teď už je to jen na nás, abychom ji v takovém stavu také průběžně udržovali. Jestli budeme i nadále používat takovýto způsob nebo zvolíme něco konvenčnějšího, je už jen na každém z nás. Každopádně nebude na škodu pokusit se zajistit, abychom se i v této většinou nejmenší místnůstce celého bytu nebo domu cítili opravdu dobře. K tomu může pomoci třeba krásná vůně. Ani v tomto případě nemusíme sahat k drahým prostředkům a můžeme si vystačit s trochou fantazie a vynalézavosti.

close info profimedia.cz zoom_in Cola si s vodním kamenem umí hravě poradit.

Jednoduchý trik pro svěžest

Jistě většina z nás používá aviváž na prádlo a při každém vyndavání vypraného oblečení z pračky se rádi zhluboka nadechneme, abychom si tu vůni užili. Stejný pocit si můžeme jednoduše navodit při každém spláchnutí toalety, pokud do nádobky na vodu umístíme menší plastovou lahev, kterou naplníme aviváží a na několika místech propíchneme. Dáme si pozor, aby otvory nebyly příliš velké a aviváž se neztrácela příliš rychle. Při každém spláchnutí se ale uvolní dost vůně, aby osvěžila celou místnost.

Aby toaleta voněla

Aviváž můžeme také nalít do malé mističky a umístit ji třeba na poličku. Její vůně se bude uvolňovat a toaleta zůstane příjemně útulná. Nemusíme pro tento případ vůbec volit žádný drahý prostředek, nejde nám o to, aby vydržela vůně dlouhou dobu na oblečení, ale o okamžitý účinek. A ten splní i levný přípravek.

Zdroje: chalupari-zahradkari.cz, www.express.co.uk, www.tapwarehouse.com