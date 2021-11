Sprchová hlavice plná vodního kamene? Po jedlé sodě bude zářit novotou

Každodenní očista těla po náročném dni je základ a zároveň velmi příjemná relaxace. Jenže co dělat, když vaše sprchová hlavice nefunguje tak, jak má, a některé její trysky jsou ucpané? Může za to vodní kámen. Jak se s tím vypořádat? Jde to jednoduše a bez chemikálií. Vaše sprcha bude zářit čistotou.

Pravidelné čištění patří mezi zásadní kroky k údržbě celé domácnosti. Důležitá je především pravidelnost a důkladné provedení. A na sprchovou hlavici se často zapomíná, přestože je jednou z těch věcí, kterou člověk doma využívá velmi často. Zrovna na ní se tvoří velké množství vodního kamene, což vede k ucpání dírek na hlavici. Dalším důležitým důvodem, proč je nutné sprchovou hlavici pravidelně čistit, je její neustálý styk s plísněmi nebo bakteriemi.

Co je vodní kámen

Sám o sobě se skládá ze solných minerálů, hlavně pak z uhličitanu vápenatého a uhličitanu hořečnatého. Tyto minerály se vyskytují ve větším množství ve tvrdé vodě, která pochází ze spodních půdních vrstev.

Pravidelné čištění patří mezi zásadní kroky k údržbě celé domácnosti. Zdroj: profimedia.cz

Proto také větší problém s usazováním vodního kamene mají ty domácnosti, ve kterých se běžně tvrdá voda používá. Oproti tomu domácnosti s měkkou vodou pocházející z povrchových vrstev nejsou nuceny tento problém řešit tak často. Vodní kámen má většinou bílou, nahnědlou nebo nažloutlou barvu.

Vsaďte na jedlou sodu a umocněte její účinek octem

Jak na tvrdou vodu? Je možné ji změkčit jedlou sodou. Uhličitan vápenatý se rozptýlí a změkčená voda pak kámen netvoří. Ocet zas funguje přesně obráceně. Nepůsobí preventivně, ale rozpouští již usazený vodní kámen.

Vyčistěte vaši sprchovou hlavici správně

Čištění sprchové hlavice není ve skutečnosti nic tak složitého a zvládne to každý. Stačí jej provádět přibližně jedenkrát za měsíc a můžete se spolehnout, že vám bude bez problémů sloužit tak, jak má, dlouhou dobu. Co k tomu budete potřebovat? Postačí vám jen pár věcí: kbelík nebo pevný igelitový sáček, jedlá soda, ocet a párátko nebo zubní kartáček.

Většina sprchových hlavic má odnímatelnou funkci, takže ji snadno stačí oddělit od zbytku sprchy. V kbelíku si poté smíchejte 1/3 hrnku jedlé sody a jeden hrnek octa. Nelekejte se, protože tato směs začne výrazně bublat, ale to je v pořádku.

Vložte do takto připravené směsi sprchovou hlavici a nechte přes noc působit. V případě, že jste vlastníky sprchy bez možnosti odnímání jednotlivých částí, vytvořte stejnou směs v igelitovém sáčku, který jednoduše uvažte ke sprchové hlavici a nechte stejným způsobem celou noc působit.

V kbelíku si smíchejte 1/3 hrnku jedlé sody a jeden hrnek octa. Zdroj: profimedia.cz

Ráno hlavici vyjměte, opláchněte a párátkem jednoduše vyčistěte jednotlivé dírky, čímž z nich odstraníte zbývající vodní kámen. Pokud vám připadá práce s párátkem moc titěrná, využijte starý zubní kartáček. Pak opětně sprchu opláchněte teplou vodou a můžete ji nadále používat. Touto užitečnou prevencí si pro svoji sprchu zajistíte delší životnost a také lepší funkci.

Zprovozněte i odpady v koupelně

Sodou a octem můžete také odstranit nečistoty z odpadu u vany i sprchového koutu. Stačí jedlou sodu nasypat do odtoku, zalít octem, nechat působit a poté odtok spláchnout horkou vodou.

Zdroje: www.express.co.uk, www.dum-a-interier.cz, www.hansgrohe.cz