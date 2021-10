Neutrácejte! Vodnímu kameni v pračce předejdete díky levné kuchyňské přísadě

Čím tvrdší voda, tím více vodního kamene. S jeho tvorbou nic nenaděláme, trápí každou domácnost. Je to tak skutečně? Anebo extistuje prevence? Laciná, běžná a multifunkcí ingredience je i v případě prevence vodního kamene v pračce účinným prostředkem. Která kuchyňská přísada to je?

Pračky trpí tvrdou vodou

Proč se vodní kámen v pračce usazuje? Odpověď je snadná. Vápenaté a hořečnaté soli z vody se usazují nejintenzivněji v místech, kde často horká voda chladne. Proto můžete vrstvy kamene pozorovat v rychlovarné konvici, ale také v pračce, i když tam je oku běžného uživatele většinou spíše skryta.

Vodní kámen dokáže poničit všechny naše domácí spotřebiče, i pračku. Zdroj: Profimedia

Vodní kámen v pračce odhalí až opravář

Pokud vás navštíví opravář praček, pak budete mít jedinečnou příležitost skutečně prověřit skrytý stav vašeho zařízení. Opravě pračky se ale chceme vyhnout! Abychom návštěvě opraváře předešli, staráme se právě o to, aby byly spotřebiče v co nejlepší možné kondici, ať už je to na první pohled patrné nebo ne.

Předejděte usazování vodního kamene

Prevence je jednoduchá. Kromě speciálních přípravků můžete do pračky přidávat jedlou sodu. Soda bikarbonát je klasickou kuchyňskou potřebou, a navíc je také multifunkčním pomocníkem při úklidu, ale i prostředkem, který se výborně hodí proti usazování vodního kamene, neboť změkčuje vodu.

Jedlá soda je známá svým multifunkčním využitím. Zdroj: Dragon Images/Shutterstock.com

Jedlou sodou nejen proti vodnímu kameni

Přidávání sody ke každému praní není jen levný způsob, jak zabránit tvorbě kamene. Změkčení vody povede také ke kvalitnější očistě prádla. Tvrdá voda totiž zhoršuje vlastnosti pracích prostředků. Změkčením vody jedlou sodou tak snadno zintenzívníte jejich účinnost.

Zaspali jste a vodní kámen se již usadil?

Máte-li kámen už usazený, vyzkoušejte ocet. Kyselý, nejlépe horký ocet zareaguje s vodním kamenem, který je alkalický a pomůže jeho vrstvy z pračky uvolnit a odplavit. Úplně nejlepší výsledky má ocet v kombinaci se sodou. I s tou prudce reaguje, díky čemuž se vodní kámen rozpouští o to rychleji a zbaví pračku i dalších usazenin, které vznikají během jejího bežného užívání.

S čištěním pračky pomůže jedlá soda a ocet. Zdroj: gcafotografia / Shutterstock.com

