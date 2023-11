Vodní kámen dokáže otrávit život nejedné hospodyňce. Jak se téhle nepříjemné usazeniny můžete zbavit bez toho, abyste utratily čas, nervy a peníze? Poradíme vám jednoduchý trik.

Podle odborníků se vodní kámen objevuje zejména v domácnostech s tvrdou vodou, která obsahuje velké množství solných minerálů jako je třeba uhličitan vápenatý nebo uhličitan hořečnatý. Oba tyhle minerály tvoří základ vodního kamene. Ale popravdě vodního kamene není ušetřený nikdo. Kdekoliv teče voda, tam se objevuje. Působí na něj změny teplot a pomalé odpařování vody. Proto tuto bílou krustu zejména na vodovodních bateriích řeší téměř každý.

Na videu autora Jak na úklid info uvidíte praktickou ukázku odstranění vodního kamene:

Ocet a starý kartáček na zuby

Naštěstí vodní kámen není vteřinové lepidlo a zbavíte se ho poměrně snadno. Hodně vám v tom může pomoci obyčejný ocet. Nalijte do misky trochu octa a pomocí zubního kartáčku ho naneste na znečištěná místa na vodovodním kohoutku. Ocet plochu vydezinfikuje a zároveň uvolní všechny nečistoty, které tam nepatří.

close info Profimedia zoom_in Vodní kámen trápí většinu domácností.

Žrout energie

S odstraněním vodního kamene moc neotálejte. Nejde jen o vzhledovou záležitost. Zejména u spotřebičů jako jsou varné konvice nebo žehlička, kde napadá topné spirálky a tím zvyšuje spotřebu elektrické energie. Tak pozor na to a čistěte – zejména spotřebiče – pravidelně. Co se týče vodovodní bakterie, tak tu stačí potřít parafínem a vyleštit.

Zábal z papírové utěrky

Aby byl efekt co nejlepší, dopřejte znečištěné vodovodní baterii působení octa co nejdelší dobu. Například formou octových zábalů. Vytvoříte je jednoduše. Namočte papírové utěrky do octa a obalte jimi vodovodní baterii. Po sedmi minutách obklad odstraňte a povrch vyleštěte pomocí utěrky z mikrovlákna. Změna bude k nepoznání!

Zdroje: dm.cz, expedo.cz