Toaleta je oblíbené místo úlevy a spočinutí. Co můžete dělat proto, aby tam všem bylo příjemně?

Záchod bývá poměrně frekventované místo. Proto je fajn, aby v něm bylo čisto a voňavo. Což o to, hygienu člověk nějak pohlídá, ale jak to udělat s vůní? Můžete si samozřejmě koupit difuzér, ale skoro stejného účinku docílíte, když si vyrobíte domácí voňavý rezervoár. Potřebujete na to jen pár ingrediencí, trochu času a zázrak bude na světě!

Autorka videa Sandy Own Crafts vám ukáže, jak provonět toaletu. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Sežeňte kolíčky!

Na domácí difuzér budete potřebovat ještě obyčejné dřevěné kolíčky na prádlo. Říkáte si, proč zrovna dřevěné? Dřevo je totiž přírodní materiál, který do sebe dokáže výborně absorbovat vůni a udržet ji delší dobu. Supluje tak klasické tyčinky z rákosu, dřeva nebo bambusu, které bývají součástí kupovaných difuzérů.

close info Profimedia zoom_in Dřevěné kolíčky dokážou vůni udržet a postupně uvolňovat.

Vůně na záchod

Ještě než se pustíte do práce, vyberte si éterický olejíček. Na toaletu se hodí hodí třeba vůně petitgrain, která je vyrobena z větviček a listů pomerančovníku hořkého. Hezky vynikne s kapkou mátového éterického oleje, mandarinky nebo litsey (stále zeleného stromu, který je známý také pod názvem vavřín kubébový).

close info Profimedia zoom_in Esenciální oleje provoní vaši toaletu.

Výroba difuzéru

Voňavý domácí difuzér si vyrobíte snadno: určitý počet kolíčků navrstvěte do zavařovací nádoby a pokapejte je vybraným éterickým olejíčkem. Pozor: Při práci se může stát, že vám olejíček může potřísnit nábytek nebo koberec. Proto je lepší pracovat na igelitu nebo desce. Kolíčky nechte v klidu zaschnout a nádobu umístěte tam, kde chcete aby voněla.

Do dalších místností…

Když už jste u té výroby difuzérů, můžete provonět i jiné místnosti bytu. Aroma vám pomůže cítit se v nich lépe a zlepší vám náladu. A jaké vůně se kam hodí? Do předsíně, kuchyně a obývacího pokoje jednoznačně citronová tráva. V ložnici oceníte relaxační vůni bergamotu, levandule nebo sladkého pomeranče. Určitě to vyzkoušejte!

Zdroje: www.aromadoteky.cz, www.ireceptar.cz