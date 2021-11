Voňavé pokojovky: Tyhle květiny provoní váš byt lépe než osvěžovač vzduchu

Domov můžete provonět i jinak než difuzéry, parfémy nebo spreji. Byt či dům vám provoní pokojové rostliny, které nejen krásně kvetou, ale zdobí i listem či vzrůstem. Vyberte si, které vám připadají nejpřitažlivější. Vhodných voňavých pokojových květin je několik, jedna zajímavější než druhá.

Voňavé pokojovky

O tom, že jsou některé pokojovky vonné, není pochyb. Jejich vůně je často natolik intenzivní, že se nehodí do ložnice. Vůně vás může při usínání a spánku rušit. Navíc to, jak vnímáme konkrétní vůně, je velmi individuální. Proto bude třeba vyzkoušet, která z vonných rostlin bude nejen vhodná do vašeho interiéru, ale také zda ji budou dobře snášet i členové vaší rodiny. Vím, o čem mluvím. Například náš hyacint musel z obyváku do chodby, a i tam ho někteří jen těžko snášeli.

Pokoj provoní jasmíny

Jasmíny jsou obecně velmi oblíbené a jejich vůně je hojně užívána v kosmetickém průmyslu. Jasmínů a jim podobných rostlin je obrovské množství druhů. Pamatujte, že některé druhy jasmínů voní až v noci. Jasmíny mají obvykle hvězdicovité bílé květy a celkově jsou to velmi zdobené rostliny. Klasický jasmín pravý miluje nepřímé světlo, vlhkou, ale ne přemokřenou zeminu.

Jasmín pravý (Jasminum officiale). Zdroj: Martin Leber / Shutterstock.com

Voskovy každému nevoní, ale jsou nádherné

Voskovky jsou velmi zajímavé květy, ale i jejich dlouhé liány s pevnými listy jsou zdobné. Intenzivní vůně voskovky nemusí vyhovovat všem, proto si dejte pozor na to, kam ji umístíte. Voskovka je nenáročná rostlina, která bývala v českých domácnostech velmi populární a dobré zkušenosti s jejím pěstováním měly už naše prababičky. Vyžaduje minimální péči. Dobře se jí daří v rašelině, na světlém místě, ale bez přímého slunečního světla. Zálivka stačí mírná, ale pravidelná.

Voskovka se ochotně pne po drátě Zdroj: Shutterstock.com / Jiggo_Putter Studio

Citrusová vůně je obvykle velmi příjemná a oblíbená

Citrusy jsou voňavé celé. Květy, ale i celá rostlina včetně oblíbených plodů krásně voní. Citrusová vůně je velmi příjemná a květy voní až sladce. V domácích podmínkách můžete pěstovat všechny citrusy i méně známý kumkvat neboli nagami. Květy intenzivně voní a plody jsou malé a oválné. Výborně se hodí na kandování nebo se z celých plodů dělá džem. Kumkvat nemá vysoké pěstební nároky, ale nesnáší průvan a náhlé změny teplot. Dejte si pozor na otevřené okno, ale také na topení či klimatizaci.

Plody kumkvátu jsou zdobné a krásně voní. Zdroj: Shutterstock.com / Karin Hildebrand Lau

Voňavý rýmovník by měl mít každý

Aromatický rýmovník zavoní i při každém otěru nebo pohybu větévek. Kořeněná až mátová vůně může být někomu nepříjemná, na druhou stranu je to rostlina, která nejen voní, ale také léčí. Při správné péči se mu doma daří výborně a velmi jednoduše lze vypěstovat i nové rostliny z řízků. Listy rýmovníku použijete během chladného období na sirupy či léčivé čaje.

