Smíchejte tři běžné ingredience a postříkejte povlečení. Bude nádherně vonět

Chcete mít stále nádherně voňavé povlečení stejně jako po vyprání? Vezměte si k ruce pár lehce dostupných ingrediencí a vyrobte si domácí osvěžovač.

Pravidelná a správná péče o ložní prádlo je nezbytná nejen pro klidný spánek, ale také pro naše zdraví. Díky ní odstraníte z lůžka nebezpečné bakterie i roztoče a ochráníte tak pokožku a dýchací cesty před těmito nežádoucími vlivy. A navíc prodloužíte dobu, po kterou bude povlečení čisté a voňavé.

Jak často a prát povlečení?

Protože povlečení každou noc nasává náš pot a ulpívají na něm zbytky kůže a prachu, je to doslova ráj pro roztoče. Tyto mikročástice negativně ovlivňují spánek a zdraví pokožky. Proto byste měli prát ložní prádlo 2 až 3 krát do měsíce. Periodicita praní se vždy odvíjí od toho, jak moc je povlečení znečištěné.

Vyrobte si jednoduchý domácí osvěžovač ložního prádla. Zdroj: Shutterstock.com

Jak prát povlečení správně

Každé povlečení byste měli vyprat ihned po jeho zakoupení, předejdete tak možné alergické reakci. Zároveň zjemníte použitý materiál, takže bude na dotek mnohem příjemnější. Při praní byste měli dodržovat pár pravidel, protože pokud byste vyprali povlečení špatně, mohlo by dojít ke ztrátě barvy nebo sražení tkaniny.

Pár tipů a rad

Před praním vždy obraťte povlečení naruby a pokud má zipy, měly by být zapnuté. Perte vždy samostatně bílé, barevné a tmavé kusy. Teplotu volte podle doporučení na štítku, ale zpravidla platí pravidlo, že barevné povlečení se pere na 30 až 40 °C, bílé prádlo na 60 °C. Buben pračky byste neměli nikdy přeplňovat, nadměrným třením by došlo k poškození vláken.

Při praní přírodních materiálů se vyhněte použití aviváže, zbytečně by se snížila prodyšnost a schopnost absorpce. Při ždímání volte program s nižšími otáčkami. Vyprané kusy po vytažení z pračky lehce protřepte a pověste je na sušák, nikdy však ne za rohy. Pokud k sušení použijete sušičku, řiďte se pokyny na štítku.

Nezapomeňte na větrání a stlaní

Pokaždé, když ráno vstanete, peřiny řádně vyvětrejte, nejlépe v blízkosti otevřených oken. V místnosti by se měl po noci vyměnit vzduch. Lůžkoviny ustelte minimálně hodinu poté, co jste odešli z postele. Pokud máte možnost zavěsit peřinu ven, udělejte to, ale jen když je slunné či mrazivé počasí, nesmí být nikdy vlhko. V tu dobu se to i venku hýří mnoha nežádoucími bakteriemi.

Žehlením se zbavíte nežádoucích bakterií na povlečení. Zdroj: Shutterstock

Žehlení je závěrečná dezinfekce

Vyžehlené prádlo je vždy nejen mnohem jemnější, ale i zdravější. Teplá pára z žehličky totiž dokonale odstraní veškeré zbytky bakterií a virů, které se do tkaniny dostaly během praní a sušení. Povlečení žehlete nejlépe ještě trochu vlhké.

Přírodní osvěžovač prádla

Smíchejte 300 ml destilované vody se 100 ml dezinfekčního lihu a přidejte 20 kapek éterického oleje dle toho, kterou vůni máte v oblibě. Velice vhodný je například levandulový a santalový olej, protože ty navozují pocit klidu a relaxace. Řádně vše promíchejte a přelijte do lahve s rozprašovačem. Tento roztok není jen skvělým osvěžovačem textilií, jedná se také o účinnou ochranu vaší domácnosti před nežádoucími bakteriemi a roztoči.



