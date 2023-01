Vosk ze svíčky na koberci vyčistíte díky triku se žehličkou. Je to snadné

Také si doma rádi zpříjemňujete večer zapálenou svíčkou? Tak dávejte pozor! Lehce se totiž může stát, že rozpuštěný vosk ukápne tam, kam nemá. Pokud udělá skvrnu na koberci, poradíme vám, jak se ho můžete jednoduše a efektivně zbavit.

Malá drobná domácí nehoda, která se jistě stala už každému. Chtěli jste si udělat doma romantiku a ejhle, je z toho i malá domácí nehoda a vosk ulpěl na koberci. Stačí trocha neopatrnosti, špatně nakloněná svíčka a katastrofa je na světě. Jak ho teď odsud dostat?

Nejlépe se samozřejmě odstraňují vosky bezbarvé nebo světlé. Ale nemusíte se obávat ani agresivních barevných skvrn, po nichž zůstává často i viditelný flek. Máme pro vás totiž ověřené triky, které vám pomohou vosk z koberce odstranit během pár minut a bez následků.

Pokud chcete vědět, jak dostat vosk z koberce, dozvíte se to ve videu:

Použijte savý papír

Pokud je vosk ještě horký, měli byste jej co nejdříve opatrně absorbovat savým papírem. Použít můžete papírové utěrky nebo kávové filtry. Několikrát zvolený materiál přeložte přes sebe a jemně jím zatlačte na místo s voskem. Buďte opatrní, abyste vosk nenanesli i do okolí a skvrnu jste tak ještě nerozšířili. Tento postup několikrát zopakujte, a to vždy s čistým papírem.

Pokud je již vosk zatvrdlý, vezměte si na pomoc žehličku. Zdroj: shutterstock.com

Vezměte si na pomoc žehličku

Pokud je již vosk zaschlý, máme pro vás i další možnost. Nejprve si dejte nahřát žehličku, ale ne na nejvyšší teplotu, mohlo by dojít ke spálení papíru nebo dokonce koberce. Žehlička by však měla být tak teplá, aby dokázala rozehřát vosk. Zatímco si necháte nahřát žehličku, připravte si buď papírový ubrousek nebo jiný savý papír, jímž skvrnu překryjte.

Pak pomalu přejíždějte žehličkou přes savý papír v místech, kde se vytvořil flek. Vosk se postupně začne rozpouštět a nasákne do papíru. Tento krok několikrát opakujte, dokud flek naprosto nezmizí. Dávejte si po celou dobu pozor, abyste žehličkou přejížděli jen po papírové vrstvě, jinak si můžete na koberci vytvořit spálená místa.

Pokud se jednalo o barevnou skvrnu, zasypte ji ještě trochou jedlé sody a nechte ji pár minut působit. Následně ji pomocí rozprašovače navlhčete octem, který bude skvrnu neutralizovat a nakonec koberec vykartáčujte jemným kartáčkem a vyluxujte. Bude zase jako nový.

Pomůže i fén

Skvrny od vosku můžete na koberci rozpustit i pomocí horkého vzduchu z fénu, který nastavíte na maximální teplotu. Jakmile bude vosk tekutý, použijte metodu, kdy jej vysajete pomocí savého papíru. Postup opakujte do té doby, dokud skvrna naprosto nezmizí.

Dejte si do mikrotenového sáčku několik kostek ledu, přiložte jej na voskovou skvrnu a nechte působit tak dlouho, dokud nepůjdou okraje odlámat. Zdroj: shutterstock.com

S voskem si poradí i led

Dejte si do mikrotenového sáčku několik kostek ledu, přiložte jej na voskovou skvrnu a nechte působit tak dlouho, dokud nepůjdou okraje odlámat. K odstranění ztuhlého vosku můžete použít i příborový nůž, kterým jej postupně odškrábnete a vydrolíte. Pokud jste majiteli koberce s dlouhými chlupy, postup několikrát opakujte.

Zdroje: www.frekvence1.cz, www.rodicka.cz, www.wikihow.cz, www.nemoinfo.cz