Našli jste doma ruličku voskového papíru? Tady jsou způsoby, jak ho využít…

Voskový papír poznáte hned na první pohled. Je z obou stran potažený tenkou vrstvou vosku, proto je odolný proti vlhkosti. V minulém století ho naši předkové adorovali, protože uchovával potraviny déle čerstvé a tudíž se tak rychle nekazily. A to v době těžkých finančních krizí byl zázrak k nezaplacení. Zajímavé je, že voskový papír není jen jednoúčelovou pomůckou domácností. Umí toho daleko víc. A tady je pár způsobů, jak ho můžete ještě prakticky využít…

Na videu autora Well Done pochopíte rozdíl mezi voskovaným a pergamenovým papírem. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Vycídí kohoutky

Na kovovém základě je každý otisk znát. Proto není divu, že třeba vodovodní kohoutky působí často upatlaným dojmem. A to je škoda! Šikovné hospodyňky proto leští vodovodní baterii výhradně voskovým papírem. Ten vodovodní baterii dokonale vyleští, ale ještě na ní vytvoří lehký film, který zabrání ulpívání kapek a otisků.

close info Profimedia zoom_in Voskový papír vyčistí vodovodní kohoutky.

Dá žehličku „do richtiku“

Žehlička je skvělý stroj. Ovšem občas se stane, že se připálí a na povrchu se vynoří různé zbytky škrobu a jiných nečistot. Abyste se nánosu zbavili, stačí žehličku nahřát a přežehlit s ní pár vrstev voskovaného papíru. Tento úkon vás zbaví všech nežádoucích nánosů a žehlička bude jako nová.

close info Profimedia zoom_in Voskový papír vyčistí připálenou žehličku.

Rozchodí zip

Zadrhává se vám zip? Zkuste jeho povrch opakovaně přejet voskovaným papírem. Vroubky na zipu budou kluzké a lépe do sebe zapadnou. Zadrhávání vás tak nebude už tolik trápit.

Nahradí trychtýř

Potřebujete přelít tekutinu do lahve a nemáte po ruce trychtýř? Nahradíte ho voskovaným papírem. Jak na to: Papír stočte do kornoutu, nasaďte na hrdlo a můžete se pustit do práce. Tímto způsobem bez problémů přelijete cokoliv.

Zbaví vás rezu

Některé zahradnické náčiní jako jsou třeba klasické hrábě, motyka nebo lopata, jsou náchylné k rezivění. Abyste je (alespoň částečně) zbavili nežádoucí koroze, vytřete je voskovaným papírem. Ten na sebe nalepí veškerý rez a nečistoty. A vy tak budete mít jistotu, že rez se částečně eliminuje.

close info Profimedia zoom_in Voskový papír uchrání kuchyňskou linku před poškozením.

Zabrání poškození kuchyňské desky

Při pečení se občas stane, že zpracováváte lepivé těsto, které může udělat spoustu nepořádku. Proto je dobrého zpracovávat ho na voskovém papíře. Tím si vytvoříte „bezpečnou zónu“, ale také možnost hmotu lépe zpracovat a ve finále přenést na pekáč. Tímto způsobem se například výborně připravují slané nebo sladké štrůdly.

Ohřeje jídlo v mikrovlnce

Máte hlad a potřebujete rychle něco „zakousnout“? Pokud toužíte po teplém pokrmu, můžete si ho ohřát v mikrovlnné troubě. Aby jídlo při ohřevu zbytečně neprskalo, přikryjte ho kouskem voskovaného papíru. Díky tomu se váš oběd či večeře hezky zahřeje a vy nebudete mít starosti s úklidem.

