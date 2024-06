Máte obavy z vrtání do dlaždiček? Je to zbytečné! Stačí jen vědět, jak správně tuto činnost provádět.

Nechcete, aby pro vás bylo vrtání do dlaždiček noční můrou? S trochou šikovnosti a správným vybavením se to dá zvládnout bez jejich poškození. Jak přesně postupovat a s čím pracovat, abyste se vyhnuli nežádoucím prasklinám?

Jak vyvrtat díru do dlaždice? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu DIYForKnuckleheads:

Zdroj: Youtube

Výběr vrtáku

Při vrtání do dlaždiček je důležité zvolit ten správný typ vrtáku, abyste se vyhnuli prasknutí a dalším komplikacím. Na keramické a kamenné obklady je nejlepší používat vrtáky diamantové.

Uplatníte je i na vrtání do kamene, betonu a do slinutých keramických dlaždic. Zpravidla se prodávají se sadou pro chlazení vrtáku vodou. Do měkčích materiálů lze použít vidiový vrták s plátkem slinutého karbidu.

close info shutterstock zoom_in Při vrtání do dlaždiček je důležité zvolit ten správný typ vrtáku, abyste se vyhnuli prasknutí a dalším komplikacím.

Na větší průměr s korunkou

Potřebujete do dlažby vyvrtat díru většího průměru, třeba pro zásuvku nebo vypínač? V tom případě použijte vykružovací diamantovou korunku potřebného průměru. Vyvrtáte tak i otvory v průměru několika desítek milimetrů.

Jaký zvolit průměr

Velikost vrtáku vybírejte vždy v souladu s hmoždinkou. U korunky je daný doporučením výrobce vypínačů a zásuvek, příp. podle průměru vodovodního a kanalizačního potrubí apod.

Jak postupovat

Vždy začněte přesným rozměřením a označením míst, kde mají být budoucí otvory. Pomocí fixu si namalujte na dlaždice malý křížek. Následně je nutné, aby vám později vrták držel správnou polohu a po kachličce neujížděl, v místě budoucího otvoru vyrazit důlčikem malou dírku.

V případě, že ho nemáte, nalepte na dlaždici lepicí pásku, například kobercovou nebo elektroinstalační.

Pomalu a zlehka

Pokud se chcete vyhnout popraskání obkladů, vrtejte vždy bez použití příklepu a na malé otáčky. Ve chvíli, kdy vrtákem projdete skrz obklad, otáčky můžete zvýšit.

close info Dana D. Daňková zoom_in Nalepte na dlaždici lepicí pásku, , aby vám vrták držel správnou polohu a po kachličce neujížděl.

Vrták je nutné chladit

Během vrtání tvrdého materiálu se vrták třením značně zahřívá, a proto je nutné ho chladit. Pokud nepracujete se sadou, která chlazení vodou obsahuje, měli byste vrták během práce průběžně vytahovat z otvoru a chvíli počkat, než se zchladí. Nezapomínejte také odebírat vznikající prach vysavačem.

Zdroje: www.ceskykutil.cz, www.ceskestavby.cz