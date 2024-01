Je zima a to znamená, že se vám budou do domu stěhovat různá nezvaná zvířátka, jako jsou například pavouci. Můžete je ale vyhnat pomocí obyčejné vůně. Pro vás bude velice příjemná, pro nezvané hosty však nikoliv.

Nastala zima, venku panují neuvěřitelné mrazy a to znamená, že se k vám bude chtít nastěhovat veliké množství nejrůznější havěti. Je to vcelku normální a děje se to každý rok. Hmyz se zkrátka snaží přečkat zimu někde v teple. Pavouci však mnohým lidem nahánějí hrůzu. A nejen ti velcí a jedovatí, kteří se běžně nacházejí v Austrálii, ale třeba i úplně malí a neškodní. Nebudeme si lhát, stvoření s osmi nohama budí hrůzu v mnoha lidech. Pokud se k vám tudíž nějaký z těchto podivných tvorů nastěhoval, můžete ho velice lehce vyhnat. A není vůbec zapotřebí morbidní cesta.

Cedrové dřevo

Pavouci jsou velice citliví, co se týče čichu. Proto je můžete vystěhovat absolutně nedrastickým způsobem a ještě si krásně provonět byt. Klíčem je cedrové dřevo. Je přirozeně kyselé a jeho esenciální olej umocňuje tuto vůni. I když pro člověka je to příjemné, pavouci se tomuto oleji vyhýbají velikým obloukem, jelikož jim velice škodí, především jejich dýchacím orgánům. Existuje mnoho způsobů, jak vyhnat pavouky pomocí tohoto esenciálního oleje.

close info Profimedia zoom_in Esenciální olej z cedrového dřeva odežene pavouky a vám dodá do bytu příjemnou a dřevitou vůni

Pavouci pryč

Pokud máte doma difuzér, máte vyhráno. Nakapejte do něj pár kapek esenciálního oleje z cedrového dřeva a umístěte jej tam, kde osminozí návštěvníci přebývají. Pokud je i pro vás tato vůně příliš silně dřevitá, můžete do difuzéru přidat ještě pár kapek levandulového oleje. Ten má velice jemnou a příjemnou vůni, která zároveň uklidňuje. Pokud nemáte difuzér, nezoufejte. Můžete jej bez problému přidat s trochou vody do rozprašovače a před spaním tento roztok nastříkat na místa, kde přebývají pavouci. Zároveň si také můžete postříkat povlečení, především polštář. Díky tomu velice lehce usnete, jelikož olej z cedrového dřeva nejen že vyhání pavouky, ale zároveň funguje jako přírodní sedativum.

