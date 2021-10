Dopřejte orchidejím cytokininy. Je to nejlepší hnojivo, pokvetou jako dívé

Orchideje nám zkrášlují domovy i kanceláře. Někdy se jim úplně nedaří, jak je to možné? Zařiďte, aby vám orchideje vykvetly a vy jste se mohli kochat jejich nádhernými květy.

Dodnes si pamatuji, jak jsem každoročně dostávala jeden květ orchideje v krabičce. Dříve narození si jistě také rádi zavzpomínají (mimochodem se prodávají i dnes). Tyto exotické krásky seženete dnes v každém květinářství, ale co s nimi dělat po příchodu domů?

Ne každému se poštěstí, že mu doma orchideje krásně prospívají a kvetou. Zdroj: profimedia.cz

Výběr vhodné orchideje

Pro začátečníky se nejvíce hodí Phalaenopsis (též můrovec) nebo Vanda. Jelikož mám zkušenost takovou, že ne všude se orchidejím daří, nejdříve to zkuste doma s jedním kusem, ať nejste zklamaní. Některé domácnosti prostě orchidejím nevyhovují, ani kdybyste se stavěli na hlavu.

Zapřemýšlejte předem, zda jste schopní rostlinám zajistit potřebné podmínky. Požadavky na světlo, teplo apod. Různé rody orchidejí vyžadují trochu odlišné poměry.

Po výběru vhodného druhu orchideje zajděte do květinářství a vyberte si ze spousty barevných kombinací. Možná vám to zabere více času.

Vyberte si kus, který bude pevně usazen v květníku. Zjistíte to jemným pohybem stonku. Dále omrkněte kořeny. Měly by být elastické, husté a jejich barva by měla být buď světle zelená (pokud je substrát suchý), nebo tmavě zelená (za předpokladu, že je substrát vlhký). Listy by měly vypadat zdravě, bez skvrnek a škůdců.

Za správnou péči se nám orchideje odvděčí nádhernými květy. Zdroj: Mariia Boiko / Shutterstock.com

Jak se postarat o nový přírůstek

Až dorazíte domů, prozkoumejte kořenový systém trochu pečlivěji než v obchodě. Pokud narazíte při ohledání na zahnívající kořínek, ihned ho odstraňte.

Jistě máte pro orchidej předem vymyšlené místo. Naaranžujte ji tam podle svého vkusu a nejlépe už ji pak nikam nestěhujte.

Žádné přesazování nebo podobné věci určitě po koupi nedělejte. Na to má rostlina ještě času dost.

Zanedbávaný, ale vcelku dosti přínosný, je průhledný květináč. Můžete pozorovat, v jaký okamžik bude již substrát nutné provlhčit a jak se rostlině daří. Dno květníku musí být zvýšené, s množstvím dírek, aby ke kořenům mohl dostatek vzduchu.

Kontrolujte kořeny orchideje. Zdroj: Shutterstock.com

Zálivka orchidejí

Orchideje se zalévají ponorem do vody. Ta by měla být minimálně odstátá, ideální volba je voda dešťová. Rostlinu dejte do vody maximálně na půl hodiny, poté nechte okapat a vraťte jí zpět na její místo. V zimě se do této akce pouštějte, až bude substrát suchý, v létě pak k zalití stačí viditelně proschlý povrch substrátu. Orchidej nesmí stát ve vodě, snadno by jí tak uhnily kořeny.

V průhledném květináči dobře uvidíme jak se orchideji daří. Zdroj: Gheorghe Mindru / Shutterstock.com

Hnojení orchidejí cytokininem

Cytokininy jsou rostlinné hormony, které jsou důležité v mnoha vývojových procesech. Například povzbuzují dělení buněk, přispívají k tvorbě kořenů a pupenů, nebo oddalují stárnutí rostliny.

Tato hnojiva nejsou ještě běžně dostupná v obchodech, ale na internetu si je objednat lze ve formě prášku, jehož jeden gram se přidává do litru vody.

Samozřejmě můžete použít na přihnojení i běžně dostupné speciální hnojivo, které je pro orchideje přímo určené.

Zdroje: www.prozeny.cz, sazenicka.cz, svetkreativity.cz