Vosí hnízda patří mezi nejoblíbenější nepečené cukroví, se kterým se ale často můžete prát, a to kvůli těstu, jenž se lepí na formičku. My tu však pro vás máme velmi snadné triky, díky kterým vám půjde vyklepávání levou zadní! Tvoření vosích hnízd se tak stane opravdovou hračkou.

Tradiční vosí hnízda, též zvané jako včelí úly, se připravují pár dní před Štědrým dnem. V dnešní době se vyrábějí hned na několik způsobů, přesto se ale původní recept na oříškovo-kakaová vosí hnízda stále těší největší oblibě. Tvar hnízda získává toto nepečené cukroví z formičky, do které se těsto vmačkává, a poté se z ní vyklepává. Víte, jaké fígle vám s tím můžou jednoduše pomoct?

Připravte si dokonalá vosí hnízda podle video receptu na YouTube, na kanálu Kuchyně Lidlu:

Zdroj: Youtube

Formy na vosí hnízda

Vosí hnízda můžete vytvářet pomocí dvou forem, vyklápěcí a rozevírací. Vyklápěcí forma udělá krásné hnízdo po celé ploše, ale hůře se z ní pak těsto vyndává. Oproti tomu rozevírací formička zanechává přechod, kde se obě poloviny formy spojují. Manipulace s ní však může být o něco snazší. Pokud nemáte typickou formu na vosí hnízda, lze je udělat také v likérových skleničkách. Při vyklepávání buďte ovšem velmi opatrní.

close info Profimedia zoom_in S rozevírací formou jde vyklápění vosích hnízd úplně samo.

Správně připravené těsto

Úspěchem při vyklepávání těsta z formičky je správné použití ingrediencí. Těsto by nemělo být ani příliš lepivé, ani příliš drobivé. Pokud jste dali mnoho tekutiny, zahustěte těsto drcenými piškoty. V opačném případě přilijte trochu mléka. Hotové těsto je pak velmi důležité dát odležet do lednice, díky čemuž bude držet krásný tvar po vmáčknutí do formy.

Mikrotenový sáček pomůže

Pokud i přes správné odměření ingrediencí se vám těsto lepí na formičku, vyzkoušejte jednoduchý trik s mikrotenovým sáčkem nebo potravinářskou fólií. Ustřihněte si ze sáčku nebo z fólie kruh s průměrem 7-10 cm. Poté vložte kruh do formičky tak, aby byla celá zakrytá. Následně vmáčkněte těsto do připravené formy a vyklepněte. Uvidíte, že vám to půjde samo!

close info Iva Vagnerova/Shutterstock.com zoom_in Mikrotenový sáček nezanechá ve formičce žádnou špínu a vytvořená hnízda z ní drží krásně tvar.

Vysypávání formičky

Dalším ze způsobů, jak zamezit přilepování těsta na formičku, je vysypání formy moučkovým cukrem nebo kokosem. Před každém vmačkáním těsta nejdříve vysypte formičkou danou ingrediencí, která zároveň dodá hnízdu pěkný vzhled. Kromě vysypávání formičky můžete zkusit ještě jeden trik, který funguje na podobným principu.

Obalené kuličky těsta

Kromě forem lze také obalovat v moučkovém cukru, kokosu nebo i drcených piškotech samotné těsto. Z něho nejprve vytvořte malé kuličky, které poté ze všech stran pečlivě obalte. Takto připravené těsto vmáčkněte do formy a jednoduše vyklepněte. Jednotlivé triky můžete rovněž kombinovat, čímž si zajistíte dokonalá vosí hnízda, která vám bude každý jen závidět.

