Štědrý večer již klepe na dveře, domácnosti jsou vyzdobené a voní cukrovím i jehličím. Co ještě chybí k dokonalosti? Nádherně vyleštěné příbory, které báječně dozdobí vaši slavnostní tabuli. Jak to udělat, aby se tentokrát všechno povedlo opravdu na jedničku? Stačí využít jednoduchou radu.

Čistota a upravený stůl k Vánocům a hlavně Štědrému dni neodmyslitelně patří, a tak se jistě všichni snažíme dělat vše, co je v našich silách, abychom měli doma tu nejkrásnější výzdobu a – jak se říká – aby se dalo jíst i ze země. O to větší kontrast by potom udělaly příbory bez lesku, na nichž třeba navíc ulpěly uschlé kapičky vody.

Stejně jako na čištění příborů, můžeme alobal využít i pro další účely. Podívejte se na youtubové video (Moje OLIVIE):

Je to jednoduché

Cesta k blyštícím se příborům je jednoduchá. Stačí vzít větší hrnec, do kterého budeme moci příbory bez problémů položit. Do něj nalijeme obyčejnou vodu, podle množství příborů a velikosti hrnce by měl stačit jeden litr. Vodu osolíme a přidáme menší lžíci cukru. Pak stačí počkat, až se začne voda vařit.

Docela obyčejný alobal

Než se tak stane, připravíme si kouzlo, jehož výsledek jistě každého potěší. Z obyčejného alobalu, který jistě má každý v kuchyni, vytvoříme několik pevně umačkaných kuliček, které následně přidáme do horké vody. Dalším krokem, jak je zřejmé, bude vložení příborů do hrnce, kde je necháme s alobalem “povařit” asi čtvrt hodiny. Následně je vyndáme, a jakmile zchladnou tak, abychom s nimi mohli bezpečně manipulovat bez popálení, umyjeme je běžným přípravkem. Osušit, doleštit a bude hotovo. Uvidíte, že se budou lesknout, jako když jste je vybalovali z krabice právě přinesené z obchodu.

close info FabrikaSimf / Shutterstock.com zoom_in Alobal má v domácnosti široké využití

Nejen pro lesk příborů

Alobal ale není vhodný jen na čištění příborů, s úspěchem jej při stejné metodě využijete také na stříbrné šperky. Obyčejnou kuličku alobalu ale využijeme také k ještě jednoduššímu čištění třeba hrnců nebo špinavého grilu. Použijeme ji jednoduše jako drátěnku a mechanické odstranění nečistot bude rychlé a navíc šetrnější, než kdybychom rovnou sáhli po ocelových drátcích.

Nemáte pokličku? Máte alobal!

Hliníkovou folii je možné použít také místo poklice na pekáče nebo velké kastroly, které dáváme do trouby, ale chceme maso zpočátku spíše dusit než rovnou péct kůrku. Stačí plát alobalu dobře utěsnit k okrajům nádoby, většinou stačí zvenku podhrnout pod otočený okraj a hliníková fólie velmi dobře drží, maso bude v pořádku a pára se ven nedostane.

Pro jednodušší žehlení

Kromě kuchyně využijeme alobal s úspěchem také v jiných částech domu. Můžeme se na něj spolehnout třeba jako na odrazovou plochu, která vnese přece jen více světla do temných koutů, ale poslouží i při žehlení. V tomto případě postupujte tak, že alobal položíte pod krycí potah žehlicího prkna a uvidíte, že i hodně zmuchlané prádlo bude při minimu námahy znovu krásné a hladké přesně tak, jak si to představujeme.

Máte doma alobal? Které kouzlo dnes zkusíte?

Zdroje: www.southernliving.com, www.goodhousekeeping.com, chalupari-zahradkari.cz