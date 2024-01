Chcete se zbavit zápachu a provonět byt? Lze to provést snadno, rychle a skoro zadarmo. Bude vám stačit jen pár docela běžných věcí, které už máte nejspíš doma. Které to jsou?

Vůně vašeho domova

Každý byt či dům má nějakou charakteristickou vůni. Voní tak nábytek, parfém majitelky nebo třeba čistící prostředek, aniž by byla domácnost cítit nemocnicí. Vidíte, i ta má svůj charakteristický pach po dezinfekci. Neviditelné pachy nás dráždí a odpuzují, ale také uvolňují a zpříjemňují atmosféru. Záleží jen na tom, co je cítit.

Nepříjemné aroma se můžete snažit překrýt, ale ještě lepší je zbavit se ho. Víte, co vám s tím může pomoci? Z videopříspěvku YouTube kanálu PODOMÁCKU se můžete naučit, jak jednoduše vyrobit pěknou nádobku na domácí osvěžovač. Co do něj, si povíme za chvilku.

Pročistěte vzduch lapačem zápachu

Kratičké video sice napovědělo skleničku od výživy přeměnit na ozdobnější nádobku, ale co s ní? Do skleničky můžete dát lapač pachů nebo podomácku vyrobený bytový parfém. Co chcete vyzkoušet jako první?

V nádobce nebo bez ní, na polapení pachů se výborně hodí některé běžné kuchyňské prostředky jako například ocet. Původ octa není důležitý. Klasický z brambor, bílý nebo jablečný, všechny octy eliminují zápachy. Ocet je sice krátce také cítit, ale velmi rychle vyvětrá a s ním i nepříjemný zápach, kterého se chcete zbavit.

Dobře funguje také sedlina z kávy, respektive již použitá mletá káva. Jednoznačně i čerstvé kafe lapá pachy, nicméně by ho byla škoda. Lógr proto nevyhazujte a v nádobce nebo misce jej umístěte tam, kde vás trápí nějaký nepříjemný zápach.

Výborně pohlcuje nevítané aroma i dřevěné nebo aktivní uhlí, které navíc umí redukovat i vzdušnou vlhkost a plísně ve svém blízkém okolí, nicméně nebývá vždy po ruce. Pokud jej ale máte, neváhejte!

Jestliže se snažíte zbavit zápachu čalounění a koberce, posypte je jedlou sodou. Tu pak nechte působit alespoň čtvrt hodiny a následně bílý prášek z potahů odstraňte vysavačem. Soda se hodí také k mytí zapáchajících povrchů, stejně jako ředěný peroxid.

Vůně esenciálních olejů i koření

A teď, když už vás žádný nepříjemný odér netrápí, můžete si domov provonět. Do rendlíku dejte bylinky a koření, ale také například na kolečka nakrájené citrusy nebo voňavé sušené drobné plody. Zalijte je olejem, krátce povařte a po vychladnutí přelijte do skleničky. Nádobku umístěte tam, kudy proudí vzduch.

Pokud hledáte spíš rychlé a efektivní řešení, místo různých surovin kápněte do minerálního oleje několik kapek esenciálních olejů podle vašeho výběru a víčko propíchněte dlouhými špejlemi nebo větvičkami, které olej natáhnou a nechají jej rozvonět po celé místnosti.

Populární jsou například tyto kombinace:

Mix citrusů – grep a pomeranč

Bylinná zahrádka – tymián a rozmarýn

Svěží relax – máta, eukalyptus a Tea tree

Vánoční směs – skořice, hřebíček, vanilka

Květy – levandule, ylang ylang (kananga vonná) a jasmín

Les – borovice, cedr a santalové dřevo

Dovolená v tropech – kokos, limetka a bergamot

close info Shutterstock zoom_in Výroba domácího osvěžovače může být docela příjemné hobby.

Levný osvěžovač ze soli a aviváže

I když je to snadné, má to jednu nevýhodu. Esenciální oleje jsou poměrně drahé, a pokud nemáte žádný po ruce, budete se muset napřed vydat na nákup. Doma ale jistě máte tyto tři docela obyčejné suroviny, ze kterých také snadno vyrobíte osvěžovač bytu. Postačí vám totiž obyčejná kuchyňská sůl, troška aviváže a pár lžic alkoholu.

Do malé skleničky, jakou jste viděli v příspěvku, stačí nasypat sůl do dvou třetin. Pak si odměřte dvě lžíce alkoholu, přidejte i ty a zbytek doplňte aviváží. Dobře směs promíchejte a je hotovo!

