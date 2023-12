Rádi zkoušíte nové věci, na kterých můžete ještě ušetřit? Pak tu pro vás máme skvělou vychytávku, se kterou si vyrobíte lahodné máslo v pohodlí domova! Stačí dát šlehačku chytře do pračky a příslušný program se už o všechno postará. Je to geniální a téměř bez práce!

Domácí výroba surovin bývá čím dál tím víc populární, jelikož má hned několik výhod. Sami si určujete, jak bude výsledný produkt chutnat a zároveň víte, že se v něm nebudou vyskytovat žádné chemikálie. Doma si můžete mimo jiné vyrobit i máslo, které vám jednoduše stluče sama pračka. Jak na to?

Nevěříte, že obyčejný přístroj na praní prádla dokáže stlouct máslo? Ve videu na YouTube, na kanálu ao.com se můžete přesvědčit o opaku:

Se smetanou do PET lahve

Na výrobu másla si připravte čistou a nepoškozenou PET lahev, 30% smetanu na šlehání, sůl, potravinovou fólii, tenisku a povlak na polštář. Nejdříve nalijte smetanu do plastové lahve a osolte dle chuti. Aby z lahve nic nevyteklo, pro jistotu překryjte hrdlo potravinovou fólií, a až poté uzavřete víčkem. Připravenou smetanu v lahvi vložte hrdlem do tenisky, kterou uložte do povlaku na polštář.

S domácí výrobou másla v pračce můžete vyprat i špinavé prádlo.

Pračka jako stroj na výrobu másla

Takto přichystanou a zabalenou smetanu vložte do bubnu pračky, která z ní vykouzlí jemné máslo. Stačí pouze nastavit studený cyklus s rychlým odstřeďováním, u kterého dosahuje teplota vody nanejvýše 30 °C. Nemusíte se ani bát, že by smetana vytekla, a proto lze prát společně se špinavým prádlem. Jakmile program skončí, vyndejte PET lahev i s hotovým máslem, které můžete přendat do vhodnější nádoby.

Lepší chuť bez chemie

Pokud porovnáte domácí stlučené máslo s kupovaným, nebudete ani věřit, jak rozdílnou mají chuť. Oproti tomu z obchodu je domácí máslo lehčí, voňavější i sladší. Přestože kupované máslo vydrží také poměrně dlouhou dobu, u domácího tomu tak není, jelikož neobsahuje žádné chemické látky, které by čerstvost prodlužovaly. Je proto dobré zkonzumovat máslo během několika dní od stlučení.

Stlučené máslo můžete ochutit různými ingrediencemi od česneku až po bylinky.

Šlehání a hnětení

Mimo pračky můžete vyrobit domácí máslo rovněž za pomoci šlehače. Smetanu na šlehání nejdříve lehce zahřejte na 10-12 °C, a poté ji přelijte do šlehače, který jste předtím celý, i se šlehacími metlami, řádně vyčistili vroucí vodou. Smetanu nechte šlehat do té doby, dokud se nevytvoří máslo a podmáslí. Jakmile se tak stane, podmáslí slijte a máslo začněte hnít hákem. Pokud se uvolní další podmáslí, jednoduše ho slijte a zbytek vypracujte do typické podoby másla, které následně uchovávejte v lednici.

Ochucené máslo

Předtím, než dáte hotové máslo do lednice, ho můžete ještě ochutit různými ingrediencemi. Kromě soli lze přidat také česnek, různé koření či bylinky, které máte v oblibě. Ještě měkké máslo tak smíchejte se zvolenou surovinou, a poté uložte do lednice. A co se vzniklým podmáslím? Připravte z něj lahodné kakao, jenž si zamilují děti i dospělí!

