Jak se zbavit molů: Vyrobte si domácí mololapku. Je to úplně jednoduché

Potravinoví moli platí za nevítanou návštěvu. Nasáčkují se vám do jídla, které okamžitě znehodnotí. Tady je pár způsobů, jak s nimi zatočit. Třeba osvědčenou mololapkou!

Potravinový mol je zvláštní tvor. Na první pohled působí jako neškodný dvoubarevný motýlek, který se líně vznáší nad vaší kuchyní a hledá vhodný úkryt. „Všiml jsem si, že moly magicky přitahuje bílá barva. Často je nacházím na naší bílé lince, ale také na bílém nádobí, včetně hrnků na kafe,“ říká náš čtenář Libor z Prahy a dodává, že se svou molí čeládkou bojuje už nějaký ten pátek. „Vyklidil jsem všechny zásoby jídla. Spoustu toho vyhodil, ale ty mršky jsou v bytě dál. Vůbec nechápu, odkud se berou,“ zoufá si.

Ve videu uvidíte, jak se zbavit potravinových molů pomocí jejich přirozeného nepřítele:

Moli jako bonus z obchodu

Podle odborníků moli milují suché potraviny, jako je mouka, strouhanka, cukr, rýže, piškoty, koření, sušenky, čokoláda, sušené houby nebo luštěniny. Někteří otrlí jedinci jsou schopni se vám usídlit dokonce i v čaji! Proto je nejlepší všechny tyhle suroviny skladovat v uzavíratelných dózách, do kterých můžete vložit po jednom či dvou bobkových listech. Moli totiž toto aromatické koření nesnáší a silně je odpuzuje.

Bohužel, někdy se může stát, že si molí rodinku dovezete v zataveném zboží přímo od výrobce. A to pak nastává mela… „Přesně to se mi stalo,“ říká čtenářka Jana z Ostravy, která objevila vajíčka molů v zrní pro andulky: „Lítali nám po celém bytě a já pořád vymývala špajzku a nic. Nakonec manžel zjistil, že jsou v jednom z pytlíků s prosem.“

Larvy potravinového mola můžete objevit i v zakoupeném zboží. Zdroj: Profimedia

Pavučinky, vajíčka, larvy...

Přítomnost molů v potravinách se dá identifikovat poměrně jednoduše. Většinou v nich najdete drobné pavučinky nebo vajíčka, kterých je schopná dospělá samička naklást i celých 500! Po týdnu se z těchto zárodků vylíhnou larvy, které se živí jídlem a za dva až tři měsíce se z nich stanou kukly a poté dospělí moli, kteří vesele pokračují v šíření svého rodinného genofondu. Co tedy můžete dělat, aby se vám návštěva molů vyhnula?

Moloapka jako řešení

Prakticky nic, jen pravidelně kontrolovat potraviny, zda se v nich neobjeví některý z varovných signálů. Pokud najdete něco podezřelého, nesnažte se jídlo zachránit, ale rovnou ho vyhoďte. Sklenice a špajzku vymyjete octovým roztokem, který veškeré molí zárodky spolehlivě vyhubí. Při větším výskytu molů si vyrobte mololapku. Jak na to?

Omotejte ruličku od toaletního papíru oboustrannou lepicí páskou. Na jednom konci udělejte otvor, kterým provlékněte provázek na zavěšení. Past na škodnou zavěste tam, kde se nejvíce vyskytuje – zejména ve špajzce, kuchyni nebo u skříňky s pečivem.

Mololapku vytvoříte z ruliček od toaletního papíru nebo kuchyňských utěrek. Zdroj: Profimedia

Octová past pro žíznivce

Pokud chcete, můžete využít i přírodní prostředky k hubení molů. Docela dobře funguje jablečný ocet, který molům velice chutná. Využijte toho a poličte na škůdce past. Jak na to: Do malých misek nalijte trochu jablečného octa a rozestavte je všude tam, kde se motýlci vyskytují. Nezapomeňte ani na tmavé kouty, kde hmyz rád odpočívá. Uvidíte, že za pár hodin se do octové návnady chytne pár žíznivců.

Miska s octem naláká škůdce, kteří se v ní utopí. Zdroj: Profimedia

Profesionální lapače z drogerie

Není od věci využít i profesionální lapače molů. Fungují na principu feromonů a odchytávají samce moučných molů. Na trhu existují lapače v různém provedení, vy ale dejte přednost těm, které jsou bez zápachu a insekticidů, tudíž je pak můžete bez problémů používat v kuchyni.

